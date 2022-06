Evenimentul comemorativ din Liov a avut loc în Piața Rynok, piața centrală a orașului. Pe lângă autobuzele școlare goale, străzile au fost împânzite cu pancarte pe care scria „Atenție! Copii!”, în semn de protest față de încălcarea drepturilor copiilor în timpul războiului.

Primarul din Liov, Andriy Sadovyi, a declarat că această desfășurare simbolizează faptul că „243 de copii ucraineni nu vor merge niciodată într-o excursie”.

Un observator a scris pe Twitter că imaginile cu autobuzele goale sunt „sfâșietoare”, adăugând că „niciun copil nu ar trebui să se teamă vreodată, să audă sunetele exploziilor și ale bombardamentelor”. „Copiii din Ucraina sunt privați de copilăria lor, personalitatea lor este profund traumatizată”, a mai scris acesta.

Heart-breaking? no child should ever be afraid, hear the sounds od explosions, bombings, heavy fights?children in #Ukraine are being deprived of their childhood, their personalities are being deeply traumatized? innocent, the most vulnerable, the most sensitive?#emptybuses pic.twitter.com/VfGKGVigTx