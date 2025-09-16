Lista celor mai aglomerate orașe din România

Șoferii din România se confruntă cu trafic greu și mai ales cu aglomerație în special pe străzile din marile orașe. Bucureștiul și Clujul se numără printre orașele cu cel mai greu trafic din țară, potrivit unui studiu realizat recent de Institutul pentru Orașe Vizionare.

Aceștia au publicat Indexul de Trafic 2025, analizând mobilitatea urbană în municipiile reședință de județ din România. Studiul compară viteza de circulație în zilele lucrătoare cu cea din weekend pentru 41 de municipii și București, oferind o imagine clară asupra congestiei traficului.

Primul loc pe lista este ocupat de București, unde șoferii pierd în medie 12 zile în trafic în 2025. Prin comparație, în 2022, șoferii din București pierdeau doar cinci zile pe an stând în trafic.

Locul doi este ocupat de Timișoara, iar pe locul trei este Cluj-Napoca. În ciuda aglomerației din trafic, Timișora se numără printre cele trei locuri din România incluse în topul destinațiilor europene pentru vacanțe cu familia. Iași și Craiova sunt următoarele în clasamentul cu cea mai mare aglomerație.

Orașele cel mai puțin aglomerate din România

La polul opus se află orașele cel mai puțin aglomerate. Reșița, Giurgiu și Călărași conduc topul orașelor cu trafic fluid. Locuitorii acestor orașe pierd doar 3-3,5 zile de lucru pe an din cauza congestiei, demonstrând avantajele dimensiunii reduse pentru mobilitatea urbană.

Oradea a înregistrat o îmbunătățire spectaculoasă, urcând 17 poziții față de anul precedent. Alba Iulia și Bistrița au câștigat fiecare opt locuri, în timp ce Reșița și-a consolidat poziția de lider.

Autoritățile locale din Reșița explică cum au scăpat de aglomerație

Reșița este orașul cu cel mai fluid trafic din România, potrivit celui mai recent studiu. Primarul Ioan Popa a explicat cum au influențat investițiile traficul din oraș și mărturisește că locuitorii au renunțat la mașinile personale pentru transportul în comun.

„Faptul că Reșița se află astăzi pe primul loc în Indexul de Trafic arată că investițiile și deciziile luate în ultimii ani dau rezultate. Finalizarea lucrărilor la linia de tramvai și reluarea circulației acestuia au redus semnificativ presiunea asupra mașinilor personale.

Proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere au fluidizat traficul pe principalele artere. Toate acestea sunt pași concreți prin care Reșița devine un oraș mai prietenos, mai eficient și mai aproape de standardele europene pe care ni le dorim”, a explicat edilul.

Ce provocări întâmpină orașele mari în privința traficului

Orașele mari continuă să se confrunte cu probleme semnificative de trafic. Bucureștiul înregistrează un ETTR (Excess Travel Time Ratio) de aproximativ 45%, echivalentul a 12,7 zile de lucru pierdute anual. Timișoara și Iași depășesc și ele pragul de 9 zile pierdute pe an.

Excepții pozitive sunt Brăila și Galați, care, deși au peste 150.000 de locuitori, reușesc să se plaseze în zona verde a clasamentului, cu doar 3,6-4,3 zile pierdute anual din cauza aglomerației.

În ce perioadă a zilei e cel mai aglomerat în trafic

O descoperire surprinzătoare a studiului este schimbarea orelor de vârf. Analiza relevă o modificare semnificativă a tiparelor de trafic.

Orele de vârf tradiționale nu mai sunt singurele momente de congestie. Acum, orașele se confruntă cu blocaje și în mijlocul zilei, cauzate de activitățile zilnice fragmentate ale locuitorilor.

„Datele analizate de noi arată că ora de prânz este noul vârf de trafic. În multe orașe, vitezele minime nu se mai înregistrează la 08.00 sau 17.00, ci între orele 11.00 și 14.00. Explicația vine din munca flexibilă, programe decalate și o dispersie mai mare a fluxurilor de deplasare pe durata zilei.

Dacă prânzul este momentul critic, iar drumurile scurte, combinate, spre școli, piețe, spitale sau birouri locale, curieratul și livrările de mâncare, precum și transportul alternativ de tip Uber/Bolt, sunt cele care generează încetiniri, atunci măsurile de mobilitate (benzi pentru transportul public, ferestre pentru livrări, managementul parcărilor, semaforizare adaptivă) trebuie calibrate și pentru intervalul 11.00–14.00, nu doar pentru orele tradiționale de rush hour, și pentru mobilitatea zilnică de proximitate, nu doar fluxurile de intrare–ieșire din oraș”, a explicat Florian Filat, director executiv al Institutului pentru Orașe Vizionare și manager de proiect CITY INDEX.

Indexul de Trafic 2025 oferă o imagine detaliată a provocărilor și oportunităților în domeniul mobilității urbane din România. Aceste informații pot ghida autoritățile locale în implementarea unor soluții eficiente pentru îmbunătățirea calității vieții în orașe.

