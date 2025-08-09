În ce stadiu sunt lucrările de la Planșeul Unirii

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat progresul lucrărilor la planșul vechi din Piața Unirii. Edilul spune că piloții forați, stâlpi uriași de beton care vor susține viitoarea construcție, sunt deja gata. Lucrările la vechiul planșeu avansează, iar utilajele au fost deja mutate în zona parcului.

„Piloții forați (coloanele imense de beton) din zona „Hanul lui Manuc”, pe care se va sprijini noul planșeu de la Piața Unirii, sunt aproape gata, așa că, de mâine dimineață, unul dintre utilajele speciale folosite pentru realizarea acestora va fi mutat în zona parcului”, a anunțat Daniel Băluță în urmă cu doar câteva zile, pe contul său de Facebook.

Planșeul de la Unirii, desfăcut bucată cu bucată

Primarul Sectorului 4 a anunțat că planșeul vechi din Piața Unirii va fi desfăcut bucată cu bucată, tocmai pentru a nu afecta construcțiile civile din zona șantierului. Lucrările au început încă de marți, atunci când Daniel Băluță a distribuit și un videoclip de la fața locului.

„În aceste condiții, în această după-amiază începe dezafectarea efectivă a planșeului vechi și degradat.

Nu-l spargem cu picamerele, pentru a nu afecta infrastructura civilă din apropierea șantierului, ci îl vom desface, bucată cu bucată, și apoi, îl vom reconstrui”, a mai spus primarul.

Lucrările la Planșeul Unirii au început în luna iunie

Piața Unirii a intrat într-un amplu proces de reabilitare începând cu data de 10 iunie. Primăria Sectorului 4 a început lucrările la Planșeul Unirii, structura de beton veche de aproape un secol care se afla în pericol de prăbușire

Proiectul de renovare ar urma să dureze până în 2027, iar lucrările la Pasajul Unirii vor continua până în 2028.

Primele zone în care au început lucrările

Lucrările la Planșeul Unirii vor fi împărțite în patru etape pentru a minimiza impactul asupra traficului. Primele două zone care vor fi abordate sunt:

Spațiul din fața Hanului lui Manuc

Parcul din fața magazinului Unirea

În parcul Unirii va fi organizat șantierul principal, iar lucrările efective vor începe după 21 iunie, odată cu vacanța de vară a elevilor. Fântâna arteziană din Piața Unirii, prezentă din 1989, va fi demontată temporar și reinstalată la finalul proiectului.

Cât costă reabilitarea Planșeului Unirii

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a declarat: „Cât privește refacerea planșeului, în ambele etape de lucru, constructorii vor începe cu desfacerea planșeului existent, cu înlăturarea grinzilor existente, a stâlpilor vechi și cu înlocuirea acestora cu elemente noi. Practic, vom avea o structură complet nouă, cu o durată de viață de 100 de ani”.

Costul total al lucrărilor de refacere a Planșeului Unirii este estimat la 800 de milioane de lei (aproximativ 160 de milioane de euro), finanțate din fonduri europene alocate prin Ministerul Dezvoltării.

Circulația, închisă pe mai multe străzi

Etapa inițială a lucrărilor va afecta doar traficul pietonal, restricționând accesul prin parc. În etapa a doua, vor fi impuse restricții rutiere semnificative:

Închiderea Splaiului Independenței pe sensul Podul Izvor – Piața Unirii

Interzicerea virajului la stânga spre bulevardul Unirii din intersecția cu strada Halelor

Devierea traficului din direcția bulevardul Eroilor – bulevardul Corneliu Coposu pe bulevardul Libertății și bulevardul Unirii

Rute alternative pentru șoferi

Pentru a facilita circulația în zonă, autoritățile au stabilit următoarele rute ocolitoare:

Dinspre Corneliu Coposu și Universitate: utilizați drumul provizoriu prin Parcul Unirii

De pe Calea Victoriei: urmați traseul Națiunile Unite – Palatul Parlamentului – Bulevardul Unirii

Dinspre Eroilor: virați dreapta pe bulevardul Libertății, apoi stânga pe bulevardul Unirii

Planșeul Unirii, o istorie de aproape 100 de ani

Planșeul actual a fost construit în 1935, în timpul domniei regelui Carol al II-lea. Experții de la Universitatea Tehnică de Construcții au avertizat în repetate rânduri asupra riscului de prăbușire din cauza degradărilor severe.

Ultimele modificări majore în zonă au avut loc în 1987, odată cu construcția stației de metrou Unirii 2 și a Pasajului Unirii. Pasajul, cu o lungime de 900 de metri, dintre care 600 de metri acoperiți, era la momentul inaugurării cel mai mare pasaj rutier subteran din România.

Procesul de autorizare a lucrărilor

Inițial, lucrările ar fi trebuit să înceapă pe 1 octombrie 2024, dar au fost întârziate din cauza unor dispute administrative. Primăria Capitalei, condusă la acea vreme de Nicușor Dan, a refuzat inițial să emită avizele și autorizația de construire necesare.

Autorizația pentru refacerea Planșeului a fost în cele din urmă semnată pe 26 mai 2025, în ultima zi de mandat a lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei, înainte de a-și prelua funcția de președinte al României.

Reabilitarea Planșeului Unirii reprezintă un proiect crucial pentru siguranța și modernizarea infrastructurii din centrul Bucureștiului.

Deși lucrările vor cauza inconveniente temporare pentru locuitori și vizitatori, acestea sunt esențiale pentru prevenirea unor potențiale dezastre și pentru îmbunătățirea pe termen lung a calității vieții în capitală. Autoritățile fac apel la răbdarea și înțelegerea bucureștenilor pe parcursul acestui amplu proces de renovare urbană.

