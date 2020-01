De Daria Maria Diaconu,

Magda Vasiliu și-a amintit de perioada foarte grea prin care a trecut din cauza bolii băiețelului ei, amintind că imediat după ce s-a aflat despre situația respectivă a fost intens căutată, după care alături de ea au rămas doar câteva persoane.

„Când, după 4 luni de tăcere pe Facebook (luni în care nimeni nu m-a întrebat ce fac) am povestit despre boala lui Vlad, a urmat o perioadă în care zilnic primeam zeci de telefoane de la colegii din presă. Eram solicitată pentru intervenții în emisiuni, mi se cereau declarații etc. etc. Apoi, când subiectul s-a învechit, nu m-a mai căutat nimeni, în afară de câteva persoane. Degetele de la ambele mâini mi-ajung pentru a număra persoanele rămase alături. Dintre toți politicienii și personalitățile publice, singurul care mi-a vorbit ca om, nu ca oficial a fost prim ministrul de atunci, Mihai Tudose. Nu simpatizez cu niciun partid, nu vreau să fac osanale nimănui. Apoi, au fost alături de mine prietenele de o viață, câteva colege și cam atât”, a scris magda Vasiliu în mediul online.

Fosta prezentatoare de la Prima TV a vorbit despre prieteniile virtuale și despre faptul că este dezgustată de regretele exprimate de anumite persoane după moartea Cristinei Țopescu, deși „în realitate știu că nu o plăceau”.

Recomandări Cioloș și Barna i-au propus lui Guran să coordoneze campaniile electorale din 2020

„Prieteniile virtuale ne dau senzația că suntem importanți pentru alții, că altora chiar le păsa de noi…Noi ne liniștim conștiința și avem senzația că facem ceva dacă avem o reacție la postările „prietenilor” virtuali și invers. În realitate suntem singuri. Fiecare cu viața lui. Iar excesul ăsta de socializare virtuală ne-a transformat în niște solitari inadaptați, în niște automulțumiți blazați, fericiți că o poză retușată (sau nu) ne-a adus nu știu câte like-uri.

Cât despre dispariția prematură a Cristinei Topescu nu pot spune decât că o regret. Nu am fost atât de apropiate încât să-mi permit să vorbesc despre ea în aceste momente. În plus, văd atâta ipocrizie, atâtea regrete exprimate peste tot de la persoane care în realitate știu că nu o plăceau, încât mi-e silă”, a încheiat ea.

Cristina Țopescu a murit la vârsta de 59 ani. Vedeta TV a fost găsită decedată în locuința sa din Otopeni. Alerta a fost dată de o vecină, care a anunțat poliția că nu a mai văzut-o de trei săptămâni.

Citeşte şi:

Cum explică muzeul din Târgoviște refuzul de a face public filmul care ar putea lămuri controversa descoperirii lui Venus!

Protest al comunității iraniene din România, în fața Ambasadei: „Mulțumim lui Trump că l-a asasinat pe Soleimani!”

Clipe dramatice pentru pasagerii care au murit în avionul ucrainean doborât în Iran. Un expert în aviație a explicat ce s-a întâmplat după ce aeronava a fost lovită de rachetă

GSP.RO De ce a murit Cristina Țopescu și când ar fi survenit decesul

HOROSCOP Horoscop 13 ianuarie 2020. Scorpionii au parte de o perioadă mai intensă