Condamnată cu suspendare, jandarmerița care l-a gazat pe bărbatul din Vatra Dornei care a murit rupe tăcerea: „Mi s-a spus pe un ton imperativ: «Dă-i cu spray!»”

În fața judecătorilor, Ana-Maria Florescu a povestit în detaliu ce se întâmplat pe 19 iulie 2019, când făcea parte din din patrula de asigurare a ordinii publice în parcul din Vatra Dornei, unde se desfășura un festival internațional de folclor.

Inițial, tânăra de 26 de ani, refuzase să dea declarații pe durata procesului, dar în momentul în care judecătorii au decis să schimbe acuzațiile din lovituri cauzatoare de moarte în ucidere din culpă (care presupune o pedeapsă mai mică), aceasta a acceptat să vorbească.

Ana-Maria Florescu, în timpul acțiunii de imobilizare a victimei

Filmul evenimentului

În acea zi, pensionat pe caz de boală, Ioan Csapai care lucra, cu jumătate de normă, ca spălător de vase în bucătăria unui hotel din Vatra Dorne, s-a învoit la șefa sa pentru a merge să asculte muzică populară la festivalul de folclor care se desfășura în oraş. Printre cei aproape 300 de spectatori se afla și o adolescentă de 13 ani, alături de familia ei. La un moment dat, copila s-a plâns mamei că un bărbat a atins-o și a privit-o în mod nepotrivit. L-a indicat pe Ioan Csapai ca fiind autorul. În momentul în care a fost luat la întrebări de un echipaj de jandarmi, Csapai a luat-o la fugă, cu doi dintre jandarmi pe urmele sale, care l-au pus la pământ.

La un moment dat, un al treilea jandarm, o femeie – Ana-Maria Florescu, scoate din buzunarul de la spate al pantalonilor un spray-lacrimogen. De la o distanță de aproximativ 20-30 de centimetri, pulverizează direct în fața lui Csapai, care se zbătea în acel moment sub genunchiul unui alt militar. Bărbatul de 55 de ani a intrat în stop cardio-respirator, a fost resuscitat de un echipaj medical, transportat la spitalul din localitate și, ulterior, transferat la Suceava. A murit a doua zi.



Jandarmerița scoate unul din spray-uri aflat la cureaua pantalonilor

Cum a explicat jandarmerița ceea ce s-a întâmplat

Ana-Maria Florescu le-a spus magistraților că în momentul în care victima a fost imobilizată la pământ de cei doi colegi jandarmi, unul dintre aceștia i-a solicitat să ceară o patrulă de sprijin. În acele momente, ea era în picioare, în timp ce cei doi jandarmi se aflau peste victimă și încercau să o imobilizeze.



Tânăra s-a aplecat peste victimă și a pulverizat

Ordinul: „Dă-i cu spray”

”Victima se zbătea și, la un moment dat, C. (unul dintre jandarmi n.r.) mi s-a adresat pe un ton imperativ „Dă-i cu spray!” În reprezentarea mea în acel moment, pulverizarea cu spray venea în sprijinul acțiunii de imobilizare, pe care nu reușeau să o ducă la capăt pentru că nu reușeau să îi prindă mâinile. Nu am acționat imediat, crezând că nu va fi nevoie și că cei doi vor reuși să realizeze imobilizarea, mai ales că numitul C. avea experiență. Ezitarea a fost până într-un minut, timp în care am văzut că nu reușesc și am acționat”, a declarat Ana Maria Florescu.

Tânăra, care era cea mai mică în grad din echipajul de jandarmi, a luat spray-ul pe care îl purta la curea, s-a aplecat peste victimă și a pulverizat. Avea două spray-uri la cureaua pantalonilor, unul achiziționat personal și altul din dotarea Jandarmeriei. A pulverizat o singură dată. Victima era cu fața în jos, avea capul orientat în cealaltă direcție, dar în momentul în care a pulverizat s-a întors si a prins jetul in față. În câteva minute, bărbatul a rămas inert.



Din cauza oboselii, jandarmerița a încurcat spray-urile, folosind unul neconform

„Mi-am dat seama după fața victimei că ceva este în neregulă”

În mărturia sa, jandarmerița le-a atras atenția judecătorilor că nu a fost singura care a intervenit.

„Imediat după ce au reușit să îl încătușeze, după câteva minute, mi-am dat seama după fața victimei, că ceva este în neregulă. Sunt de acord că am pulverizat spray-ul de la o distanță mică, dar precizez instanței că am acționat în reprezentarea mea la un ordin pe care îl vedeam legal, iar în ceea ce privește întreaga situație de fapt, învederez instanței că nu am fost singura din echipaj care a acționat împotriva victimei. Din acest punct de vedere, apreciez că atât manevrele celor doi colegi ai mei, cât și contextul creat din imboldul verbal de acționa cu spray a dus la rezultatul asupra victimei”, a explicat jandarmerița.

A încurcat spray-urile

În legătură cu faptul cu spray-ul lacrimogen personal care îl avea asupra sa, tânăra a motivat că îl purta asupra sa pentru protecția personală, pe timpul deplasării de acasă și de la serviciu. Pentru că nu avea posibilități să se schimbe la locul de muncă, venea la serviciu îmbrăcată în militar. Astfel a ajuns să poarte cele două spray-uri lacrimogene, încurcându-le în timpul imobilizării bărbatului, utilizându-l pe cel neconform.

A pus încurcătura pe seama oboselii și a perioadei stresante și încărcate din zilele premergătoare pregătirii dispozitivului pentru asigurarea ordinii publice la eveniment. Jandarmerița a declarat că anterior nu ar mai fi ajuns niciodată la vreo misiune având asupra sa două sprayuri lacrimogene

”Regret situația în care am ajuns. Nu pot preciza în ce măsură, vina ar aparține unuia, altuia, sau ambilor colegi ai mei”, a mai afirmat tânăra în fața instanței.



Lucrase la același hotel ca și victima

Ana Maria Florescu a precizat că înainte de a se angaja în jandarmerie a lucrat la hotelul unde lucra și victima, Ioan Csapai (foto), însă a precizat că nu a fost implicată în vreun conflict cu el, însă alți colegi ar fi avut probleme cu el.



Ioan Csapai

Verdictul

Tribunalul Miltar Iași a decis acum trei săptămâni condamnarea Anei Maria Florescu la doi ani și șapte luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de: ucidere din culpă, purtare abuzivă și port ilegal de obiecte periculoase. Judecătorii militari au considerat că nu există elemente pentru infracțiunea de lovire sau vătămăre cauzatoare de moarte, pentru care risca o pedeapsă între 6 și 12 ani, mult mai mare decât cea ucidere din culpă – închisoare de la 1 la 5 ani.

„În cauză nu a fost nici un moment în discuție vreo intenție din partea inculpatei de a produce, prin lovire, leziuni care să ducă la moartea victimei, ci, din modul în care s-au derulat evenimentele, reiese o culpă, o dată prin folosirea unui alt tip de spray, fără a conștientiza acest lucru, precum și pulverizarea de la o distanță mai mică, dar în contextul unei busculade, a unei stări de tensionare deosebită, în condițiile în care victima se zbătea, fapt ce a putut duce la o apreciere greșită a distanței”, au argumentat magistrații Tribunalului Militar Iași.

Solicitarea de daune respinsă pentru rudele victimei

În privința despăgubirilor, instanța militară a obliga-o pe tânără, în solidar cu Jandarmeria Suceava, să achite celor copii ai victimei câte 30.000 de lei daune morale. Fiul și fiica bărbatului de 55 de ani solicitaseră câte 100.000 de euro. Pentru cei șase frați ai victimei, care au solicitat fiecare câte 50.000 de euro despăgubiri morale, instanța le-a respins în totalitate pretențiile. ”Aceștia – o parte dintre aceștia- au fost afectați la moartea fratelui, dar această suferință nu este de natură a impune a fi cuantificată și reparată prin daune morale”, au motivat judecătorii..

Instanța a admis doar cererea privind daunele materiale- cheltuielile ocazionate de înmormântarea victimei și pomeniri- în cuantum de 35.000 de lei, sumă suportată în totalitate de unul dintre frați.

Sentința Tribunalului Militar Iași a fost contestată deja de procurori, care solicită condamnarea jandarmeriței la o pedeapsă în regim de detenție pentru lovituri cauzatoare cu moartea.







Citeşte şi:

„Pierdusem căldura între mamă și fiu. Asta-i partea cea mai dureroasă a vieții mele”. Ce sacrificii fac îngrijitoarele din România care pleacă la muncă în Italia

Întrebarea care poate schimba o viață: „Ți s-a întâmplat ceva?” Cum pot fi identificați și ajutați copiii abuzați sexual

Cum ajung unii acuzați de act sexual cu minore să scape de pedepse: căsătorie cu victimele. Uneori, judecătorii le aprobă

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan a răbufnit: „Prietenaș, dacă nu eram eu, te distrugeau!”. N-a mai rezistat și a dat cărțile pe față

Playtech.ro BOMBĂ! Ce făceau Brigitte, Amalia și Ilie Năstase în trei! Soția lui Florin Pastramă a recunoscut abia acum

Observatornews.ro Șoferul care a mutilat pe viață doi tineri, la Baia Mare, nu e la primul accident. Martorii au fost șocați de reacția lui: ”O stat și râdea”

HOROSCOP Horoscop 5 iulie 2021. Peștii trebuie să își țină sub control tot felul de porniri mai mult sau mai puțin războinice

Știrileprotv.ro Cum a murit bărbatul cu cea mai mare pensie specială din România. Încasa peste 78.000 lei pe lună

Telekomsport Virologul chinez dezertor dă peste cap ce se ştie despre apariţia Covid-19. "Am fost recrutată în secret". A dezvăluit unde "a fost fabricat"

PUBLICITATE Știi care este diferența dintre igienizare și dezinfectare? (PUBLICITATE)