Reprezentanții IPJ Dolj au anunțat că în dimineața zilei de 09 octombrie, ora 04:00, Polițiștii Secţiei 3 Poliţie Craiova au fost sesizați prin apel 112 de către o tânără de 27 ani, cu privire la faptul că pe strada Horia intersecție cu strada Nanterre un autoturism a luat foc.

La fata locului, polițiștii au stabilit că autoturismul aparţine unui tânăr de 26 de ani din Craiova.

În acest caz, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă, urmând să fie stabilite împrejurările în care s-a produs incendiul.

Proprietarul mașinii, sportiv legitimat la SCM Craiova și antrenor de fitness, a povestit pentru Altăstire.ro, că momentul incendierii a fost surprins de camerele de supraveghere.

În imagini poate fi observat un bărbat care se apropie de mașină, aruncă o substanță inflamabilă sub autoturism, iar în mai puțin de 30 de secunde vehiculul este cuprins de flăcări.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE