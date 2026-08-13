Proiectul a beneficiat de sprijinul BMW și al Institutului Fraunhofer pentru Sisteme de Energie Solară ISE.

Particularitatea modelului Deep Orange 17 nu constă doar în designul său retrofuturist, care amintește vag de un Aston Martin Lagonda.

Peste 1.700 de celule solare sunt integrate direct în caroseria mașinii cu două locuri și produc energie atât în timpul deplasării, cât și atunci când automobilul este staționat.

Peștele-cutie, sursă de inspirație

Și forma neobișnuit de unghiulară are un motiv funcțional. Pentru aerodinamică, dezvoltatorii s-au inspirat de la peștele-cufăr. În ciuda corpului său relativ colțuros, acest pește are o formă aerodinamică.

Pentru cercetători, principiul a fost interesant deoarece permite combinarea unui volum interior mare și util cu o rezistență cât mai mică la înaintare. Prin urmare, aspectul neobișnuit al modelului Deep Orange 17 nu este doar o alegere de design.

Nici ideea de a inspira forma unei mașini din peștele-cufăr nu este nouă. În 2005, Mercedes-Benz a prezentat Bionic Car. Și caroseria aerodinamică a acesteia a fost inspirată de forma corpului peștelui-cutie.

Deep Orange 17, o mașină foarte ușoară

Greutatea redusă este, de asemenea, esențială pentru eficiență. Deep Orange 17 cântărește doar aproximativ 550 de kilograme. Pentru a obține acest rezultat au fost combinate mai multe materiale ușoare.

Împreună cu celulele solare, greutatea redusă ar trebui să scadă suficient consumul de energie pentru a permite obținerea unui bilanț energetic pozitiv pe parcursul unei zile.

La un parcurs zilnic presupus de 20 de kilometri, mașina ar trebui să producă, pe parcursul zilei, mai multă energie solară decât consumă pentru această distanță.

Conform calculelor, surplusul ar putea fi suficient, în condițiile analizate, pentru aproximativ 50 de kilometri suplimentari.

Bilanțul energetic depinde de condiții

Totuși, acest lucru nu înseamnă că Deep Orange 17 produce în timpul fiecărei deplasări de 20 de kilometri suficientă energie pentru încă 50 de kilometri. Pentru acest rezultat, mașina trebuie să fie parcată o mare parte din zi și să se încarce.

Prin intermediul acestei mașini de cercetare, dezvoltatorii vor să arate cum ar putea fi redusă dependența de stațiile de încărcare.

În condiții favorabile, deplasările scurte de zi cu zi ar putea fi realizate cu un consum de energie acoperit integral de energia solară sau chiar cu un bilanț energetic „pozitiv”.

Cât de bine funcționează acest lucru în practică depinde însă de numeroși factori. Lumina solară, locul în care este parcată mașina, anotimpul, vremea, poziția de parcare și distanța parcursă zilnic influențează cantitatea de energie produsă.

Prin urmare, eticheta de „energie pozitivă” nu se aplică în orice situație, ci se referă la anumite scenarii de utilizare și la calcule realizate de cercetători.

Aptera: mașina solară care a trecut prin numeroase obstacole

Nici încercările anterioare de a aduce mașinile solare pe șosele nu au avut întotdeauna succes.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple recente este Aptera, al cărei automobil electric solar a fost prezentat pentru prima dată în 2019. Drumul către producția de serie a fost marcat de întârzieri și numeroase obstacole.

În martie 2026, compania a atins în cele din urmă o etapă importantă, când primul automobil de serie a ieșit de pe linia de producție.

Astfel, Deep Orange 17 arată mai puțin cum ar putea fi următoarea mașină produsă în serie și mai mult ce ar putea fi posibil din punct de vedere tehnic. Rămâne însă de văzut dacă un astfel de concept poate obține în mod constant un bilanț energetic pozitiv și în condiții reale de utilizare de zi cu zi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Îi plăcea să meargă în fiecare vara la vila ei de la 2 Mai și să privească marea din propria curte...Erau momentele în care Stela Popescu se încărca după turneele obositoare și se relaxa alături de prietenii ei. Ce s-a ales de casa superbă de pe litoral. Știrea care face chiar acum înconjurul presei. VILA de suflet a Stelei Popescu s-a...
Viva.ro
Îi plăcea să meargă în fiecare vara la vila ei de la 2 Mai și să privească marea din propria curte...Erau momentele în care Stela Popescu se încărca după turneele obositoare și se relaxa alături de prietenii ei. Ce s-a ales de casa superbă de pe litoral. Știrea care face chiar acum înconjurul presei. VILA de suflet a Stelei Popescu s-a...
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Dialog spumos între David Popovici și rivalul Egor Kornev: „Vino în Rusia! Eu am Mercedes, tu ai Porsche, o să-ți arăt eu”
GSP.RO
Dialog spumos între David Popovici și rivalul Egor Kornev: „Vino în Rusia! Eu am Mercedes, tu ai Porsche, o să-ți arăt eu”
„S-a produs ceva extraordinar” » David Popovici, după ce și-a învins rivalul din Rusia în finala la 100m liber: „Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus! Am făcut ce știu mai bine în ultima parte”
GSP.RO
„S-a produs ceva extraordinar” » David Popovici, după ce și-a învins rivalul din Rusia în finala la 100m liber: „Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus! Am făcut ce știu mai bine în ultima parte”
Parteneri
Ultima oră! Mircea Badea, reacție acidă când a aflat că va fi coleg cu Cătălin Măruță. S-a aflat și ce salariul ar avea acum, la Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mircea Badea, reacție acidă când a aflat că va fi coleg cu Cătălin Măruță. S-a aflat și ce salariul ar avea acum, la Antena 1
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul.ro
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
„Vacanță plătită!”. Marius Șumudică a răbufnit în direct despre dezastrul de la CFR Cluj: „Zero metri de sprint 3 meciuri la rând!”
Fanatik.ro
„Vacanță plătită!”. Marius Șumudică a răbufnit în direct despre dezastrul de la CFR Cluj: „Zero metri de sprint 3 meciuri la rând!”
Dronă rusească a lovit un tren în Odesa și a ucis doi mecanici. Peste 340 de pasageri au fost evacuați
Financiarul.ro
Dronă rusească a lovit un tren în Odesa și a ucis doi mecanici. Peste 340 de pasageri au fost evacuați
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Satul în care "nimeni nu moare". Secretul localnicilor care ajung la 100 de ani
ObservatorNews.ro
Satul în care "nimeni nu moare". Secretul localnicilor care ajung la 100 de ani
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
GSP.ro
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.ro
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
Parteneri
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie mai FLEXIBIL
Mediafax.ro
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie mai FLEXIBIL
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Redactia.ro
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Incident devastator pe Centura Capitalei, în zona Cățelu. Traficul a fost îngreunat după tamponarea a două mașini
KanalD.ro
Incident devastator pe Centura Capitalei, în zona Cățelu. Traficul a fost îngreunat după tamponarea a două mașini

Politic

Parteneri
David Popovici, semifinale 200 m liber, LIVE la CE de natație Paris 2026. S-a anunţat ora de start a cursei şi adversarii
Fanatik.ro
David Popovici, semifinale 200 m liber, LIVE la CE de natație Paris 2026. S-a anunţat ora de start a cursei şi adversarii
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online