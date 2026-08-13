Proiectul a beneficiat de sprijinul BMW și al Institutului Fraunhofer pentru Sisteme de Energie Solară ISE.

Particularitatea modelului Deep Orange 17 nu constă doar în designul său retrofuturist, care amintește vag de un Aston Martin Lagonda.

Peste 1.700 de celule solare sunt integrate direct în caroseria mașinii cu două locuri și produc energie atât în timpul deplasării, cât și atunci când automobilul este staționat.

Peștele-cutie, sursă de inspirație

Și forma neobișnuit de unghiulară are un motiv funcțional. Pentru aerodinamică, dezvoltatorii s-au inspirat de la peștele-cufăr. În ciuda corpului său relativ colțuros, acest pește are o formă aerodinamică.

Pentru cercetători, principiul a fost interesant deoarece permite combinarea unui volum interior mare și util cu o rezistență cât mai mică la înaintare. Prin urmare, aspectul neobișnuit al modelului Deep Orange 17 nu este doar o alegere de design.

Nici ideea de a inspira forma unei mașini din peștele-cufăr nu este nouă. În 2005, Mercedes-Benz a prezentat Bionic Car. Și caroseria aerodinamică a acesteia a fost inspirată de forma corpului peștelui-cutie.

Deep Orange 17, o mașină foarte ușoară

Greutatea redusă este, de asemenea, esențială pentru eficiență. Deep Orange 17 cântărește doar aproximativ 550 de kilograme. Pentru a obține acest rezultat au fost combinate mai multe materiale ușoare.

Împreună cu celulele solare, greutatea redusă ar trebui să scadă suficient consumul de energie pentru a permite obținerea unui bilanț energetic pozitiv pe parcursul unei zile.

La un parcurs zilnic presupus de 20 de kilometri, mașina ar trebui să producă, pe parcursul zilei, mai multă energie solară decât consumă pentru această distanță.

Conform calculelor, surplusul ar putea fi suficient, în condițiile analizate, pentru aproximativ 50 de kilometri suplimentari.

Bilanțul energetic depinde de condiții

Totuși, acest lucru nu înseamnă că Deep Orange 17 produce în timpul fiecărei deplasări de 20 de kilometri suficientă energie pentru încă 50 de kilometri. Pentru acest rezultat, mașina trebuie să fie parcată o mare parte din zi și să se încarce.

Prin intermediul acestei mașini de cercetare, dezvoltatorii vor să arate cum ar putea fi redusă dependența de stațiile de încărcare.

În condiții favorabile, deplasările scurte de zi cu zi ar putea fi realizate cu un consum de energie acoperit integral de energia solară sau chiar cu un bilanț energetic „pozitiv”.

Cât de bine funcționează acest lucru în practică depinde însă de numeroși factori. Lumina solară, locul în care este parcată mașina, anotimpul, vremea, poziția de parcare și distanța parcursă zilnic influențează cantitatea de energie produsă.

Prin urmare, eticheta de „energie pozitivă” nu se aplică în orice situație, ci se referă la anumite scenarii de utilizare și la calcule realizate de cercetători.

Aptera: mașina solară care a trecut prin numeroase obstacole

Nici încercările anterioare de a aduce mașinile solare pe șosele nu au avut întotdeauna succes.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple recente este Aptera, al cărei automobil electric solar a fost prezentat pentru prima dată în 2019. Drumul către producția de serie a fost marcat de întârzieri și numeroase obstacole.

În martie 2026, compania a atins în cele din urmă o etapă importantă, când primul automobil de serie a ieșit de pe linia de producție.

Astfel, Deep Orange 17 arată mai puțin cum ar putea fi următoarea mașină produsă în serie și mai mult ce ar putea fi posibil din punct de vedere tehnic. Rămâne însă de văzut dacă un astfel de concept poate obține în mod constant un bilanț energetic pozitiv și în condiții reale de utilizare de zi cu zi.

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