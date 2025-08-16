Maşinile erau deţinute de un cetăţean georgian şi doi cetăţeni din Tadjikistan, fiind prezentate cu plăcuţe de înmatriculare suedeze, daneze şi norvegiene. Controlul a arătat că două dintre vehicule erau, în realitate, înmatriculate în Lituania şi Germania.

Cu sprijinul ofiţerilor Frontex detaşaţi la Garda de Coastă, s-a confirmat că toate cele trei autoturisme figurau în bazele de date internaţionale ca bunuri căutate pentru confiscare, în baza alertelor introduse de statele nordice menţionate. Valoarea totală a maşinilor a fost estimată la aproximativ 165.000 de euro.

Vehiculele urmau să fie transportate spre Georgia, însă au fost indisponibilizate la sediul Poliţiei de Frontieră. În prezent, sunt desfăşurate cercetări pentru infracţiunea de tăinuire, urmând ca la final să fie stabilite măsurile legale.