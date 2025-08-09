Varianta finală a noii taxe auto va fi definitivată în această toamnă.

În prezent, în București, pentru un autoturism cu motor între 1.400 și 1.600 cmc, impozitul anual este de 82 de lei. Începând cu anul viitor, acesta ar putea ajunge între 91 și 132 de lei, în funcție de gradul de poluare al mașinii.

Această majorare vine în contextul în care șoferii români plătesc deja o taxă mai mare de la an la an.

„Anul acesta este de 10 lei pe 200 cmc. Aceste impozite se modifică în fiecare an pentru anul următor, ele se indexează cu rata inflației”, explică Florin Trușcă, director Taxe și Impozite Sector 1, București.

Comisia Europeană impune aceste majorări cu scopul de a reduce deficitul și poluarea.

„Ceea ce ne-a cerut Comisia prin acest jalon este ca nivelul de taxare să nu mai fie doar în funcție de capacitatea cilindrică, ci și în funcție de clasa euro. Înseamnă aplicarea unui coeficient la valoarea de impozit actuală care crește în funcție de clasa euro”, clarifică Felix Ardelean, director în Ministerul Transporturilor.

Șoferii sunt revoltați de această veste, considerând că măsura nu este întotdeauna justă.

„Lucrurile se schimbă doar în rău. Și atunci – taxe mai mari. Sunt mașini foarte îngrijite care au un euro mic – Euro 4, Euro 3, care poluează mai puțin decât mașini neîngrijite Euro 6”, spune un conducător auto.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Ministerul Finanțelor analizează propunerile primite.

„Am primit niște variante de lucru, dar nu sunt variantele finale. Sper să avem cât mai curând și consultarea și variantele finale, pentru că este dată fiind întârzierea de aproape doi ani. Evident că există solicitări în a accelera procesul”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Adrian Mitrea, analist piață auto, vine cu o perspectivă asupra noului impozit: „Acest impozit auto anual regândit pare să includă și o componentă din fostul timbru de mediu, acel principiu de „poluatorul plătește”. Celălalt element la care să se uite să fie puterea vehiculului. Doar capacitatea cilindrică nu o să fie suficientă. La mașinile electrice nu ai capacitate cilindrică”.

Mitrea subliniază și necesitatea de a analiza discrepanțele existente.

„N-ar mai trebui să existe situația în care o mașină cu un motor de un litru plătește impozit sub 100 de lei pe an, iar o mașină cu motor de 3 litri plătește peste 3.000-6.000 de lei pe an”, mai spune analistul.

Această măsură își propune și să stimuleze achiziția de mașini noi. Din cele peste 8,6 milioane de autoturisme înregistrate în România, aproape 3 milioane au norma de poluare Euro 4, fiind vechi de până la 19 ani.

Recomandări Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”

Doar un sfert din totalul vehiculelor sunt mai noi de 15 ani, ceea ce indică o flotă auto învechită la nivel național.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE