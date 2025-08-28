O creștere spectaculoasă a vânzărilor

De departe, Volkswagen domină piața europeană a mașinilor electrice, cu o creștere de 78% a vânzărilor, depășind liderul tradițional, Tesla.

În ultima perioadă, tranziția către vehiculele electrice (EV) a fost încetinită. Producători majori precum Audi, Mercedes-Benz, Stellantis (care include mărci ca Peugeot, Fiat, Chrysler, Opel etc.). și au revizuit planurile de eliminare a propulsiei termice. Aceștia își recalculează sau încetinesc ritmul de eliminare completă a motoarelor cu ardere internă (ICE). În ciuda prudenței producătorilor, datele de vânzări arată o creștere.

Proiecția unei creșteri semnificative a vânzărilor în prima jumătate a anului 2025, după o perioadă de stagnare, sugerează că piața EV-urilor își reia avântul. Astfel, în Europa, aproape 6,8 milioane de mașini noi au fost vândute între ianuarie și iunie 2025, inclusiv 1.177.051 de modele electrice. Este vorba despre o creștere de 24,6% a înmatriculărilor de mașini cu baterii (BEV).

Succes continuu

Faptul că Model Y rămâne cel mai bine vândut model electric individual în Europa de la începutul anului arată succesul său continuu, atractivitatea sa pentru consumatori și eficiența producției Tesla. Este un vehicul extrem de popular, care a reușit să capteze o cotă semnificativă de piață.

Cu tote acestea, Volkswagen „dă ritmul”. Per total, vânzările cumulate de vehicule electrice ale tuturor mărcilor din cadrul Grupului Volkswagen depășesc vânzările totale ale Tesla în Europa.

În perioada 1 ianuarie – 31 iulie, Tesla Model Y a fost cea mai bine vândută mașină electrică din Europa, cu peste 68.000 de unități, iar Model 3 se află pe locul al doilea, cu aproape 40.200 de unități înmatriculate. Cu toate acestea, vânzările au fost în scădere cu 32,5%, respectiv 32,2% în Europa.

Tot mai căutat

În același timp, Volkswagen s-a aflat în topul vânzărilor de mașini electrice în Europa, unde a vândut peste 22.000 de unități. În același timp, Tesla a vândut sub 9.700 de exemplare, clasându-se pe locul 7 în Europa.

De la 1 ianuarie, vânzările pentru Volkswagen ID.4 au crescut cu 40,4% (39.788 de unități), iar cele de ID.3, cu 29% (37.139 de unități). Însă câștigătorul incontestabil este ID.7, care, cu 37.153 de unități înmatriculate în Europa, a înregistrat o creștere explozivă a vânzărilor, cu 580%.

Industria auto nu vrea să renunțe la mașinile pe benzină și motorină

Pe de altă parte, producătorii auto europeni afirmă că planul UE de eliminare graduală a mașinilor cu motor termic nu mai este realist, subliniind că normele climatice impuse riscă să slăbească industria auto și lanțurile de aprovizionare, notează Bloomberg.

Liderii principalelor grupuri de lobby auto au trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cerând revizuirea planului de eliminare a vehiculelor pe combustibili fosili până în 2030. Ei avertizează că dominația Chinei în lanțul de aprovizionare cu vehicule electrice și barierele comerciale noi impuse de SUA creează obstacole majore, potrivit Bloomberg.

„Transformarea industriei auto trebuie să depășească idealismul și să țină cont de realitățile industriale și geopolitice”, arată scrisoarea semnată de Ola Källenius și Matthias Zink, șefii Asociației Europene a Producătorilor și Asociației Furnizorilor de Automobile. Și Oliver Zipse, CEO-ul BMW, a criticat dur această strategie, considerând-o prea grăbită și radicală.



