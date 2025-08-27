Industria auto europeană, pusă în pericol de China

Liderii principalelor grupuri de lobby auto au trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cerând revizuirea planului de eliminare a vehiculelor pe combustibili fosili până în 2030. Ei avertizează că dominația Chinei în lanțul de aprovizionare cu vehicule electrice și barierele comerciale noi impuse de SUA creează obstacole majore, potrivit Bloomberg.

„Transformarea industriei auto trebuie să depășească idealismul și să țină cont de realitățile industriale și geopolitice”, arată scrisoarea semnată de Ola Källenius și Matthias Zink, șefii Asociației Europene a Producătorilor și Asociației Furnizorilor de Automobile.

Și Oliver Zipse, CEO-ul BMW, a criticat dur această strategie, considerând-o prea grăbită și radicală. El subliniază importanța neutralității tehnologice, argumentând că focusul exclusiv pe electrificare ar putea fi riscant. Oliver Zipse mai atrage atenția asupra faptului că producția unei mașini electrice generează în prezent cu 40% mai mult CO₂ decât cea a unei mașini cu motor convențional.

Atingerea obiectivelor climatice, nerealistă

Aceștia consideră că atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de CO₂ până în 2030 și 2035 este, în condițiile actuale, nerealistă. Declarația evidențiază tensiunea dintre ambițiile climatice europene și provocările economice cu care se confruntă cel mai mare sector industrial al blocului.

Recomandări (Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică

Mașinile electrice reprezintă doar 15% din vânzări

Chiar dacă Europa produce zeci de modele electrice, acestea reprezintă doar circa 15% din vânzări, iar adoptarea vehiculelor electrice este inegală. În Norvegia, care nu face parte din UE, mașinile electrice au depășit pentru prima dată înmatriculările de mașini pe benzină, datorită politicii „poluatorul plătește”, care include scutiri de taxe, reduceri la parcare și benzi dedicate.

Totuși, prețul ridicat al mașinilor electrice rămâne principalul obstacol în replicarea modelului norvegian în alte țări.

UE a amânat cu doi ani regulile privind emisiile auto

Comisia Europeană a decis să ofere producătorilor auto mai mult timp pentru a atinge țintele de reducere a emisiilor de CO₂.

Conform noilor reguli, producătorii auto au acum timp până la sfârșitul anului 2027 pentru a atinge nivelul mediu de emisii de 93.6 g/km de CO₂. Această modificare oferă industriei auto mai multă flexibilitate în adaptarea la standardele de mediu.

Începând cu 2030, ținta de emisii va fi redusă și mai mult, la 49,5 g/km. Cu toate acestea, planul UE de a interzice vânzarea mașinilor noi cu motoare termice din 2035 rămâne neschimbat.

Mașinile vechi sau diesel vor fi interzise în centrul Bucureștiului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Recomandări Service-urile auto avertizează că asigurătorul Axeria nu plătește facturile. „Sunt exact practicile pe care le avea Euroins”

UE caută tot felul de măsuri pentru eliminarea treptată a automobilelor vechi

UE are în vedere o nouă măsură dură care vizează milioane de vehicule diesel care nu au filtru de particule (DPF) sau l-au eliminat ulterior, deși era montat din fabrică. Filtrele DPF moderne se regenerează automat în timpul conducerii, dar la vehiculele utilizate predominant în traficul urban, acestea se defectează după aproximativ 150.000 de kilometri parcurși.

Înlocuirea filtrului DPF este foarte costisitoare – în funcție de model, prețul poate ajunge la 3.000 de euro. Din cauza costurilor ridicate, mulți șoferi aleg să elimine filtrul atunci când se defectează.

În prezent, pe drumurile europene circulă milioane de vehicule diesel fără filtre de particule, iar numărul lor exact nu poate fi determinat. Bruxelles-ul dorește să pună capăt acestei situații: dacă noua măsură intră în vigoare, proprietarii de mașini diesel fără DPF vor fi obligați să reinstaleze filtrul. În caz contrar, vehiculele lor nu vor putea trece inspecția tehnică.

Mașinile vor fi taxate în funcție de norma de poluare

Taxa auto pentru mașinile poluante va fi implementată în România, începând cu anul 2026. Aceasta face parte din angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în 2021. Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a oferit detalii despre această măsură.

Secțiunea „Schimbări climatice” este susținută de European Climate Foundation. ECF nu a fost implicată în niciun fel în procesul editorial și nu este responsabilă pentru punctele de vedere exprimate în textele apărute în cadrul secțiunii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE