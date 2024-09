La câteva ore după ce și-a anunțat candidatura la președinție, fostul secretar general adjunct al NATO a spus, în primul interviu acordat, că vine „cu energie, pasiune și optimism în acest proiect”.

„Cred că putem să ne autodepășim și pun tot ce am mai bun, toată pasiunea mea, tot ce știu mai bun, ce am învățat în anii ăștia, ce am învățat și la NATO, și înainte, pun în slujba țării mele. Pentru că dacă nu ar fi fost vremurile astea complicate, aș fi spus «lasă, că merge și așa»”, a continuat Mircea Geoană.

Apoi a făcut o gafă, spunând despre regele Mihai, mort în decembrie 2017, „Dumnezeu să-i dea sănătate”.

„Și mă întorc la ceea ce spunea regele Mihai în 2011 când a făcut 90 de ani. Dumnezeu să-i dea sănătate, am fost și în Senat când a avut ultimul discurs. A avut un discurs foarte important și a spus: «Țara are nevoie de cârmuitori drepți și pricepuți». Astăzi, România nu are cârmuitori nici drepți și nici pricepuți”, a afirmat candidatul independent la președinție.

Geoană: „O greșeală de exprimare. Odihnească-se în pace!”

La scurt timp după difuzarea emisiunii, fostul adjunct al NATO a revenit cu precizări pe Facebook.

„În emisiunea de la ProTV, am făcut o greșeală de exprimare, când m-am referit la regele Mihai, pe care o regret. Regele Mihai este unul dintre reperele națiunii române și va rămâne veșnic în memoria noastră pentru exemplul de decență, de sacrificiu și iubire de țară. Odihnească-se în pace!”, a scris Geoană.

