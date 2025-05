Un nou test de limbă și interdicții pentru muncitorii din îngrijire

Printre măsurile anunțate se numără interzicerea recrutării de îngrijitori din afara țării, teste mai dificile de limbă engleză și reguli mai stricte pentru obținerea vizelor de muncă.

Într-o conferință de presă susținută luni dimineață, Starmer a justificat noua politică printr-o declarație care a inflamat spiritele, scrie The Guardian. „Într-o națiune diversă ca a noastră… riscăm să devenim o insulă de străini, nu o țară care merge împreună înainte.”

Ce reguli noi trebuie să respecte românii

Pentru românii care trăiesc sau vor să se stabilească în Marea Britanie, noile reguli aduc incertitudine, teste mai grele și un ton tot mai ostil din partea autorităților. The Independent anunță care sunt cele mai importante schimbări:

se interzice recrutarea de îngrijitori din afara Regatului Unit

cerințele de limbă engleză cresc la nivel echivalent cu A-level (pentru studenți)

se introduc taxe mai mari pentru angajatorii care sponsorizează vize

se reduce perioada în care absolvenții internaționali pot rămâne în UK

se impune identitate digitală obligatorie pentru cetățenii străini

Starmer, comparat cu extremistul Enoch Powell

Reacțiile nu au întârziat. Deputatul independent Zarah Sultana a acuzat că prim-ministrul imită discursul lui Enoch Powell, „Râuri de sânge”, un discurs care a alimentat decenii de rasism și diviziune.

„Discursul lui Starmer imită limbajul lui Powell. Este o rușine. Alimentează retorica anti-imigranți care pune vieți în pericol”, a scris Sultana.

The Prime Minister imitating Enoch Powells ‘Rivers of Blood speech is sickening.



That speech fuelled decades of racism and division. Echoing it today is a disgrace. It adds to anti-migrant rhetoric that puts lives at risk.



Shame on you, Keir Starmer. pic.twitter.com/rQcMf6T1eo — Zarah Sultana MP (@zarahsultana) May 12, 2025

Nadia Whittome, membră a Partidului Laburist, a transmis că acest tip de discurs „imita manipulările extreme ale dreptei radicale” și „este periculos”.

The step-up in anti-migrant rhetoric from the government is shameful and dangerous.



Migrants are our neighbours, friends and family.



To suggest that Britain risks becoming “an island of strangers” because of immigration mimics the scaremongering of the far-right. — Nadia Whittome MP (@NadiaWhittomeMP) May 12, 2025

Imigranții, transformați în țapi ispășitori

Mai mulți lideri politici și organizații neguvernamentale au avertizat că măsurile anunțate nu vor face decât să adâncească diviziunile sociale și să crească riscul de discriminare.



„A evalua integrarea prin criterii vagi sau subiective este periculos. Se deschid uși spre tratamente discriminatorii, inclusiv pe bază de rasă sau clasă”, a declarat Sacha Deshmukh, directorul Amnesty International UK.

Și sectorul medical a reacționat prompt. Nicola Ranger, șefa Colegiului Regal de Îngrijire, a subliniat că „fără lucrători străini, sistemul britanic de sănătate nu poate funcționa”.

De la „fără frontiere” la „migrația trebuie redusă”, o schimbare radicală de poziție

Acum câțiva ani, Keir Starmer apăra ideea granițelor deschise și denunța retorica anti-imigranți. Astăzi, același politician promite „reducerea semnificativă” a numărului de vize și susține că „migrația face daune incalculabile”. Schimbarea este atât de drastică încât mulți susținători tradiționali ai Partidului Laburist se declară trădați.

„Dacă cei de sus cred că asta e o strategie inteligentă ca să câștige alegerile, se înșală. Vom pierde mai mulți alegători progresiști decât vom câștiga din partea partidului lui Farage”, a avertizat deputatul Clive Lewis.

