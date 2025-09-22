Nu aveau istoric de violență în familie

Polițiștii au fost alertați în jurul orei 12.00 de către un bărbat cu privire la faptul că o femeie ar fi fost lovită cu un cuțit de către soțul său.

Anchetatorii au stabilit că agresorul de 46 de ani, în timp ce se afla la locuința sa din Mihăilești, situată pe strada Dealului, ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înțepător, la nivelul pieptului, pe soția sa, în vârstă de 41 de ani.

Deși au intervenit rapid, echipajele medicale nu au mai putut să o salveze pe femeie. Victimei i s-au aplicat manevrele de resuscitare, conform protocolului medical, dar, din păcate, aceasta nu a răspuns, fiind declarat decesul.

În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că cei doi soți nu aveau un istoric de violență în familie, însă se aflau în proces de divorț. La scurt timp de la comiterea faptei, suspectul a fost prins de polițiști.

În acest caz, cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, pentru comiterea infracțiunii de omor.

Femeia bătută pe stradă şi lovită cu maşina de amantul său a murit la spital

La începutul lunii septembrie, femeia bătută pe stradă și lovită cu mașina de amantul său a murit din cauza multiplelor traumatisme (fracturi costale cu afectarea plămânilor, fracturi de bazin, hemoragie masivă) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti.

Un incident șocant a avut loc, pe 2 septembrie 2025, în comuna Baba Ana, județul Prahova. O femeie de 57 de ani a fost agresată de un bărbat de 53 de ani, care apoi ar fi lovit-o intenționat cu mașina. Potrivit publicației locale Observatorul Prahovean, cei doi aveau o relație extraconjugală.

Un localnic a alertat autoritățile după ce a văzut o femeie rănită pe o stradă din comună. La sosirea poliției, s-a constatat că victima fusese atacată de un bărbat care coborâse dintr-un autoturism. Agresorul s-a urcat înapoi în mașină și a lovit femeia, apoi a fugit de la locul faptei. Victima a primit îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. Suspectul a fost rapid identificat și găsit în mașina sa în localitatea Tătaru.

26 de femei, ucise în primele 6 luni ale anului

În primele șase luni ale anului 2025, în România au fost ucise 26 de femei de parteneri sau membri ai familiei, ceea ce înseamnă o victimă aproape săptămânal, potrivit surselor media și organizațiilor care monitorizează violența domestică.

Această cifră evidențiază o problemă gravă și persistentă legată de violența împotriva femeilor în mediul familial. În paralel, în primele luni din 2025, poliția a intervenit în peste 40.000 de cazuri de violență domestică, ce înseamnă, în medie, 14 incidente pe oră, indicând o criză socială profundă.

Statistici recente arată că România se află pe poziții îngrijorătoare în Europa în ceea ce privește agresiunea domestică și violența împotriva femeilor.

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333.

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate. În situații de urgență, sună imediat la 112. Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.









