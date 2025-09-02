Femeia a fost lovită intenționat cu mașina de amantul ei

În această dimineață, un localnic a alertat autoritățile după ce a văzut o femeie rănită pe o stradă din comună. La sosirea poliției, s-a constatat că victima fusese atacată de un bărbat care coborâse dintr-un autoturism.

Agresorul s-a urcat înapoi în mașină și a lovit femeia, apoi a fugit de la locul faptei. Victima a primit îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Suspectul a fost rapid identificat și găsit în mașina sa în localitatea Tătaru. Observatorul Prahovean relatează că bărbatul urmează să fie audiat de autorități.

Agresiunea împotriva femeilor, tot mai răspândită în România

Potrivit statisticilor, la fiecare 12 minute, o persoană devine victimă a violenței, iar 66% dintre faptele de violență sunt îndreptate împotriva femeilor. În plus, 80% dintre copiii abuzați sexual sunt fete.

Agresorii probează tot mai des c-au pierdut orice teamă de consecințele legii. Sancțiunile pe care le primesc, chiar și caz de recidivă multiplă, sunt blânde, întârziate sau inexistente. Mulți dintre ei rămân în libertate, în timp ce victimele continuă să trăiască în teroare, neprotejate și ignorate.

Foarte des în România sunt mediatizate cazuri de femei agresate sexual, fizic, verbal sau chiar ucise, iar frecvența cazurilor arată că nu sunt excepții.

Recomandări Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

În multe cazuri, spun specialiștii, comportamentul agresorilor este alimentat de adicții severe, în special dependența de jocurile de noroc. Însă în spatele dependențelor se află și lipsa educației emoționale, a intervenției timpurii și a programelor eficiente de reabilitare. Iar până când aceste rădăcini adânci ale problemei nu vor fi abordate serios, tragediile vor continua.

În primele șase luni ale anului 2025, în România au fost ucise 26 de femei de parteneri sau membri ai familiei, ceea ce înseamnă o victimă aproape săptămânal, potrivit surselor media și organizațiilor care monitorizează violența domestică. Această cifră evidențiază o problemă gravă și persistentă legată de violența împotriva femeilor în mediul familial.

În paralel, în primele luni din 2025, poliția a intervenit în peste 40.000 de cazuri de violență domestică, ce înseamnă, în medie, 14 incidente pe oră, indicând o criză socială profundă. Statistici recente arată că România se află pe poziții îngrijorătoare în Europa în ceea ce privește agresiunea domestică și violența împotriva femeilor.

Până la momentul actual, în România au avut loc 39 de femicide doar în anul 2025.

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112.

Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE