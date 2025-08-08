Potrivit autorităților, tânăra a născut pe cale naturală la Maternitatea Brașov, asistată de un medic, fără ca în zilele următoare să apară semne evidente de complicații. Starea ei a fost stabilă, iar recuperarea părea normală.

Totul s-a schimbat brusc cu puțin timp înainte de externare, când femeia a acuzat stare de rău și dificultăți la mers.

În scurt timp, starea sa s-a agravat rapid, fiind transferată la Spitalul Județean, unde medicii nu au reușit să o salveze.

În urma incidentului, conducerea spitalului a informat autoritățile, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind efectuate de polițiștii Secției 1.

Anchetatorii verifică atent dacă au existat erori medicale sau deficiențe în monitorizarea postnatală. „Este înregistrat un dosar penal pentru ucidere din culpă, aflat în cercetare la Secția 1 de Poliție”, au precizat reprezentanții Parchetului.

Cazul a stârnit un val de reacții în spațiul public. Rezultatele expertizelor medicale și ale anchetei vor stabili eventualele responsabilități.

