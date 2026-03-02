Ultima victimă, transportată la spital cu răni la cap

Scene de o violență rară s-au petrecut într-un imobil din Sectorul 5 al Capitalei, unde Secția 17 Poliție a reușit să pună capăt activității infracționale a unui tânăr care, la doar 18 ani, pare să fi devenit un expert în tâlhării „la comandă”.

Coșmarul a ieșit la iveală în noaptea de 27 februarie, când, în jurul orei 00:30, un apel la 112 anunța că un bărbat este agresat și amenințat într-o locuință din Sectorul 5. Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit un bărbat de 24 de ani cu urme vizibile de violență la nivelul capului. Victima, care venise la adresa respectivă crezând că va întreține relații sexuale cu o femeie de 20 de ani, a fost preluată de echipajele medicale și transportată de urgență la spital.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost atacat cu o armă albă (obiect tăietor-înțepător) și deposedat de 1.000 de lei și 200 de dolari.

„Tâlhar în serie” la 18 ani: trei lovituri în șase zile

Cercetările extinse ale polițiștilor de la Secția 17 au scos la iveală faptul că agresorul nu era la prima faptă. Acesta acționa după un tipar bine stabilit, folosindu-și complicea de 20 de ani pentru a atrage victimele în locuri izolate sau în apartamente. Tânăra și-a făcut cont pe Tinder și acolo stabilea întâlniri cu victimele ei.

Pe 21 februarie 2026, la ora 20:00, într-un parc din Sectorul 5, o victimă care s-a întâlnit cu tânăra după discuții pe rețelele sociale a fost atacată de suspectul care avea fața acoperită. Sub amenințarea unui cuțit și a unui pistol, bărbatul a fost jefuit de 600 de lei.

Cinci zile mai târziu, la ora 19:00, la domiciliul tinerei, un alt bărbat ademenit pentru amor a fost amenințat cu pistolul și deposedat de 500 de lei.

A doua zi, la ora 23:30, ultima victimă, cea de 24 de ani, a fost lovită cu o armă albă și jefuită de peste 2.000 de lei (echivalentul sumei în lei și dolari).

Tânărul de 18 ani a fost depistat de polițiști la scurt timp după ultimul atac. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar magistrații au dispus ulterior arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Atât el, cât și tânăra de 20 de ani, au fost conduși la audieri.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Sfatul Poliției pentru utilizatorii rețelelor de socializare

Poliția Română avertizează cetățenii să fie extrem de prudenți atunci când stabilesc întâlniri cu persoane necunoscute prin intermediul aplicațiilor de dating sau al rețelelor sociale: „evitați deplasarea în locații private sau zone izolate la prima întâlnire.”, sfătuiesc polițiștii.

De asemenea, ei spun că ar fi bine să informați o persoană de încredere despre locul și ora întâlnirii. „Dacă situația devine suspectă, părăsiți imediat locația și apelați 112.”, mai adaugă aceștia.

