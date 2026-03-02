Ultima victimă, transportată la spital cu răni la cap

Scene de o violență rară s-au petrecut într-un imobil din Sectorul 5 al Capitalei, unde Secția 17 Poliție a reușit să pună capăt activității infracționale a unui tânăr care, la doar 18 ani, pare să fi devenit un expert în tâlhării „la comandă”.

Coșmarul a ieșit la iveală în noaptea de 27 februarie, când, în jurul orei 00:30, un apel la 112 anunța că un bărbat este agresat și amenințat într-o locuință din Sectorul 5. Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit un bărbat de 24 de ani cu urme vizibile de violență la nivelul capului. Victima, care venise la adresa respectivă crezând că va întreține relații sexuale cu o femeie de 20 de ani, a fost preluată de echipajele medicale și transportată de urgență la spital.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost atacat cu o armă albă (obiect tăietor-înțepător) și deposedat de 1.000 de lei și 200 de dolari.

„Tâlhar în serie” la 18 ani: trei lovituri în șase zile

Cercetările extinse ale polițiștilor de la Secția 17 au scos la iveală faptul că agresorul nu era la prima faptă. Acesta acționa după un tipar bine stabilit, folosindu-și complicea de 20 de ani pentru a atrage victimele în locuri izolate sau în apartamente. Tânăra și-a făcut cont pe Tinder și acolo stabilea întâlniri cu victimele ei.

Pe 21 februarie 2026, la ora 20:00, într-un parc din Sectorul 5, o victimă care s-a întâlnit cu tânăra după discuții pe rețelele sociale a fost atacată de suspectul care avea fața acoperită. Sub amenințarea unui cuțit și a unui pistol, bărbatul a fost jefuit de 600 de lei.

Cinci zile mai târziu, la ora 19:00, la domiciliul tinerei, un alt bărbat ademenit pentru amor a fost amenințat cu pistolul și deposedat de 500 de lei.

A doua zi, la ora 23:30, ultima victimă, cea de 24 de ani, a fost lovită cu o armă albă și jefuită de peste 2.000 de lei (echivalentul sumei în lei și dolari).

Tânărul de 18 ani a fost depistat de polițiști la scurt timp după ultimul atac. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar magistrații au dispus ulterior arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Atât el, cât și tânăra de 20 de ani, au fost conduși la audieri.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Sfatul Poliției pentru utilizatorii rețelelor de socializare

Poliția Română avertizează cetățenii să fie extrem de prudenți atunci când stabilesc întâlniri cu persoane necunoscute prin intermediul aplicațiilor de dating sau al rețelelor sociale: „evitați deplasarea în locații private sau zone izolate la prima întâlnire.”, sfătuiesc polițiștii.

De asemenea, ei spun că ar fi bine să informați o persoană de încredere despre locul și ora întâlnirii. „Dacă situația devine suspectă, părăsiți imediat locația și apelați 112.”, mai adaugă aceștia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Vedetele din România care au investit în apartamente în Dubai. Doar Cristi Borcea a investit 6 milioane de euro în UAE
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Unica.ro
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
GSP.RO
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
Parteneri
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Avantaje.ro
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

Amendă de 100.000 de lei, când construiești fără autorizație. Ce lucrări ai voie să faci legal
Știri România 14:51
Amendă de 100.000 de lei, când construiești fără autorizație. Ce lucrări ai voie să faci legal
Un șofer de TIR din Turcia a fost arestat de polițiștii din Giurgiu. Ce transporta, pe lângă mobilă
Știri România 14:39
Un șofer de TIR din Turcia a fost arestat de polițiștii din Giurgiu. Ce transporta, pe lângă mobilă
Parteneri
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Adevarul.ro
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
România, în vizorul Iranului? Adevăratul rol pe care îl joacă scutul de la Deveselu. Instituțiile de la București care ar putea fi țintite: „Un fel de răzbunare”
Fanatik.ro
România, în vizorul Iranului? Adevăratul rol pe care îl joacă scutul de la Deveselu. Instituțiile de la București care ar putea fi țintite: „Un fel de răzbunare”
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Financiarul.ro
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Elle.ro
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Laurette Atindehou, imobilizată la pat luni întregi din cauza unei intervenții estetice: „Am ajuns să nu pot să merg”
Stiri Mondene 15:10
Laurette Atindehou, imobilizată la pat luni întregi din cauza unei intervenții estetice: „Am ajuns să nu pot să merg”
Andreea Bălan a îmbrăcat rochia de mireasă și s-a „căsătorit” cu Victor Cornea pe scena Sălii Palatului
Stiri Mondene 14:51
Andreea Bălan a îmbrăcat rochia de mireasă și s-a „căsătorit” cu Victor Cornea pe scena Sălii Palatului
Parteneri
Adio, „Iubire cu parfum de lavandă”! Adrian Nartea, anunț șoc despre sezonul 4: Moartea Andei schimbă totul
TVMania.ro
Adio, „Iubire cu parfum de lavandă”! Adrian Nartea, anunț șoc despre sezonul 4: Moartea Andei schimbă totul
EXCLUSIV. Românii evacuaţi prin Egipt povestesc prin ce au trecut: taxe peste taxe şi bunuri furate din bagaje
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Românii evacuaţi prin Egipt povestesc prin ce au trecut: taxe peste taxe şi bunuri furate din bagaje
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Libertateapentrufemei.ro
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
GSP.ro
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
Parteneri
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Mediafax.ro
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
VIDEO 28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
StirileKanalD.ro
VIDEO 28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Elisabeta, o româncă de 36 de ani, a fost găsită moartă printre gunoaie, în Italia. Femeia ar fi fost bătută până și-a dat ultima suflare
KanalD.ro
Elisabeta, o româncă de 36 de ani, a fost găsită moartă printre gunoaie, în Italia. Femeia ar fi fost bătută până și-a dat ultima suflare

Politic

Oana Țoiu, despre situația românilor blocați în Orientul Mijlociu: „Sunt, în acest moment, în siguranță”
Politică 14:41
Oana Țoiu, despre situația românilor blocați în Orientul Mijlociu: „Sunt, în acest moment, în siguranță”
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Politică 01 mart.
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Gigi Becali a dezvăluit totul despre planul „Mirel Rădoi la FCSB”: „Îi dau mână liberă”. Ce se va întâmpla cu Meme Stoica. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit totul despre planul „Mirel Rădoi la FCSB”: „Îi dau mână liberă”. Ce se va întâmpla cu Meme Stoica. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului