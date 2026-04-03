Sute de milioane de euro pe vaccinuri și sate fără medici sau nota de plată a unui sistem în derivă

Dar să păstrăm discuția în cadrul sănătății. Se tot vorbește în ultima vreme de „introducerea competiţiei între asigurătorii” din sistemul medical. Competiție care, vezi Doamne, în viziunea ministrului de la sănătate, Alexandru Rogobete, „nu înseamnă privatizarea sistemului medical” (link aici).

Dar hai să demonstrăm contrariul și să ilustrăm cât de inegale sunt serviciile medicale în țara numită România și cum sistemul se duce lent și imperturbabil spre zona mirifică a privatizării.

În tabelul de mai jos sunt comparați anii 1990 și 2024 în ceea ce privește numărul de medici din mediul rural din șapte județe din România: trei din Transilvania (Alba, Cluj și Satu Mare), unul din Oltenia (Dolj), unul din Muntenia (Teleorman) și două din Moldova (Iași și Vaslui).

Simplu, pe scurt:

În 1990 nu exista nici un cabinet privat în localitățile rurale din toate cele șapte județe;

În 2024 sunt medici de la privat care sunt majoritari – la stat abia au mai rămas câțiva, ca să nu zicem că au dispărut cu totul – în tot ruralul din Alba mai există un singur medic de la un cabinet de stat, doi în Vaslui, patru în Satu Mare etc.; acolo unde totuși sunt mai mulți, în ruralul din Dolj sau Iași, vorbim de anumite spitale de stat – sanatorii, cum sunt cele de la Poiana Mare sau Socola;

Similar, o comparație între 1990 vs 2024, stat vs privat, vezi ultimele două coloane din tabel, ne arată o situație simplă precum cerul senin: plusurile sunt la privat, toate minusurile sunt doar la stat;

Per ansamblu, cumulat stat + privat, numărul de medici per localitate în ruralul din aceste județe este mai mic în 2024 față de 1990 – vezi și Figura 1. În Figura 2, pentru anul 2024, în aceleași județe, o comparație între medicii de la stat și cei de la privat ne indică surplusul în favoarea privatului. Am zis bine privatizare, nu?

În concluzie, ce înțelegem noi de aici? E simplu. Din punct de vedere medical, un cetățean din mediul rural are, în minunata lume de azi, două opțiuni mari și late: (1) Fie merge la un cabinet particular acolo la el în sat pentru un consult medical primar sau, pentru analize mai sofisticate, (2) se duce la oraș să-și caute sănătatea. Sunt date care subliniază apăsat, a câta oară?, nivelul inegalităților din România de azi.

Tabelul 1. Medici în mediul rural: 1990 vs 2024, stat vs privat

Județ Medici în rural – 1990 Nr. de medici la stat/localitate – 1990 Medici în rural – 2024 Nr. de medici la stat & privat/localitate – 2024 1990-2024 – stat 1990 – 2024 – privat stat privat stat privat Alba 160 0 2,46 1 62 1,02 Minus 159 Plus 62 Cluj 339 0 4,58 11 197 3,20 Minus 328 Plus 197 Dolj 470 0 4,48 49 237 2,75 Minus 421 Plus 237 Iași 390 0 4,64 29 215 2,62 Minus 361 Plus 215 Satu Mare 139 0 2,48 4 73 1,64 Minus 135 Plus 73 Vaslui 182 0 2,39 2 72 1,07 Minus 180 Plus 72 Teleorman 273 0 3,37 15 85 1,41 Minus 258 Plus 85

Sursa datelor: TEMPO Online. Disponibile la https://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

Figura 1. Numărul de medici per localitate în mediul rural: 1990 vs 2024

Sursa datelor: TEMPO Online. Disponibile la https://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

Figura 2. Stat vs privat: numărul total de medici în mediul rural în anul 2024

Sursa datelor: TEMPO Online. Disponibile la https://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

În orașele din aceleași județe, situația este un pic mai bună, cu mențiunea că și aici, cei mai mulți medici sunt, pe de-o parte, în județele cu centre universitare mari, Cluj-Napoca, Iași, Craiova, și în sectorul privat – vezi Tabelul 2. Totuși, comparativ cu mediul rural, situația aici este mult, mult mai bună. Cu mențiunea că sistemul privat prinde și aici viteză.

Ce nu ne spun aceste date statistice? Nu ne spun câți dintre acești medici lucrează și la stat, dar și la privat. Nu știm dacă în multe cazuri nu vorbim despre aceiași medici.

Și iată cum avansează în România sistemul medical. Cu tunurile financiare de rigoare, cu vânt din pupa proprivatizare și cu o abandonare cvasitotală a ruralului românesc. E realitatea zilelor noastre.

Tabelul 2. Medici în mediul urban: 1990 vs 2024, stat vs privat

Județ Medici în urban – 1990 Medici în urban – 2024 Diferență 1990-2024 – stat Diferență 1990 – 2024 – privat stat privat stat privat Alba 599 0 497 124 Minus 102 Plus 124 Cluj 1.544 0 3.827 482 Plus 2.283 Plus 482 Dolj 971 0 2.348 1.120 Plus 1.377 Plus 1.120 Iași 1.311 0 4.027 776 Plus 2.716 Plus 776 Satu Mare 388 0 369 73 Minus 19 Plus 177 Vaslui 348 0 366 128 Minus 137 Plus 128 Teleorman 404 0 267 105 Minus 273 Plus 105

Sursa datelor: TEMPO Online. Disponibile la https://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table