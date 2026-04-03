Sute de milioane de euro pe vaccinuri și sate fără medici sau nota de plată a unui sistem în derivă

Dar să păstrăm discuția în cadrul sănătății. Se tot vorbește în ultima vreme de „introducerea competiţiei între asigurătorii” din sistemul medical. Competiție care, vezi Doamne, în viziunea ministrului de la sănătate, Alexandru Rogobete, „nu înseamnă privatizarea sistemului medical” (link aici). 

Dar hai să demonstrăm contrariul și să ilustrăm cât de inegale sunt serviciile medicale în țara numită România și cum sistemul se duce lent și imperturbabil spre zona mirifică a privatizării. 

În tabelul de mai jos sunt comparați anii 1990 și 2024 în ceea ce privește numărul de medici din mediul rural din șapte județe din România: trei din Transilvania (Alba, Cluj și Satu Mare), unul din Oltenia (Dolj), unul din Muntenia (Teleorman) și două din Moldova (Iași și Vaslui).

Simplu, pe scurt: 

  • În 1990 nu exista nici un cabinet privat în localitățile rurale din toate cele șapte județe; 
  • În 2024 sunt medici de la privat care sunt majoritari – la stat abia au mai rămas câțiva, ca să nu zicem că au dispărut cu totul – în tot ruralul din Alba mai există un singur medic de la un cabinet de stat, doi în Vaslui, patru în Satu Mare etc.; acolo unde totuși sunt mai mulți, în ruralul din Dolj sau Iași, vorbim de anumite spitale de stat – sanatorii, cum sunt cele de la Poiana Mare sau Socola; 
  • Similar, o comparație între 1990 vs 2024, stat vs privat, vezi ultimele două coloane din tabel, ne arată o situație simplă precum cerul senin: plusurile sunt la privat, toate minusurile sunt doar la stat; 
  • Per ansamblu, cumulat stat + privat, numărul de medici per localitate în ruralul din aceste județe este mai mic în 2024 față de 1990 – vezi și Figura 1. În Figura 2, pentru anul 2024, în aceleași județe, o comparație între medicii de la stat și cei de la privat ne indică surplusul în favoarea privatului. Am zis bine privatizare, nu? 

În concluzie, ce înțelegem noi de aici? E simplu. Din punct de vedere medical, un cetățean din mediul rural are, în minunata lume de azi, două opțiuni mari și late: (1) Fie merge la un cabinet particular acolo la el în sat pentru un consult medical primar sau, pentru analize mai sofisticate, (2) se duce la oraș să-și caute sănătatea. Sunt date care subliniază apăsat, a câta oară?, nivelul inegalităților din România de azi. 

Tabelul 1. Medici în mediul rural: 1990 vs 2024, stat vs privat

JudețMedici în rural – 1990Nr. de medici la stat/localitate – 1990Medici în rural – 2024Nr. de medici la stat & privat/localitate – 20241990-2024 – stat 1990 – 2024 – privat
statprivatstatprivat
Alba16002,461621,02Minus 159Plus 62
Cluj33904,58111973,20Minus 328Plus 197
Dolj47004,48492372,75Minus 421Plus 237
Iași39004,64292152,62Minus 361Plus 215
Satu Mare13902,484731,64Minus 135Plus 73
Vaslui18202,392721,07Minus 180Plus 72
Teleorman27303,3715851,41Minus 258Plus 85

Sursa datelor: TEMPO Online. Disponibile la https://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

Sute de milioane de euro pe vaccinuri și sate fără medici sau nota de plată a unui sistem în derivă

Figura 1. Numărul de medici per localitate în mediul rural: 1990 vs 2024 

Sute de milioane de euro pe vaccinuri și sate fără medici sau nota de plată a unui sistem în derivă

Figura 2. Stat vs privat: numărul total de medici în mediul rural în anul 2024

În orașele din aceleași județe, situația este un pic mai bună, cu mențiunea că și aici, cei mai mulți medici sunt, pe de-o parte, în județele cu centre universitare mari, Cluj-Napoca, Iași, Craiova, și în sectorul privat – vezi Tabelul 2. Totuși, comparativ cu mediul rural, situația aici este mult, mult mai bună. Cu mențiunea că sistemul privat prinde și aici viteză. 

Ce nu ne spun aceste date statistice? Nu ne spun câți dintre acești medici lucrează și la stat, dar și la privat. Nu știm dacă în multe cazuri nu vorbim despre aceiași medici. 

Și iată cum avansează în România sistemul medical. Cu tunurile financiare de rigoare, cu vânt din pupa proprivatizare și cu o abandonare cvasitotală a ruralului românesc. E realitatea zilelor noastre.

Tabelul 2. Medici în mediul urban: 1990 vs 2024, stat vs privat

JudețMedici în urban – 1990Medici în urban – 2024Diferență 1990-2024 – statDiferență 1990 – 2024 – privat
statprivatstatprivat
Alba5990497124Minus 102Plus 124
Cluj1.54403.827482Plus 2.283Plus 482
Dolj97102.3481.120Plus 1.377Plus 1.120
Iași1.31104.027776Plus 2.716Plus 776
Satu Mare388036973Minus 19Plus 177
Vaslui3480366128Minus 137Plus 128
Teleorman4040267105Minus 273Plus 105

Sursa datelor: TEMPO Online. Disponibile la https://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ștefan Iancu, despre succes, presiune și copilărie: „Nu cred că trebuie să se pună neapărat semnul egal între mine și profesie”

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

 1 comentariu
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

Mihai111 04.04.2026, 15:41

Suntem captivi in mana unui grup infractional organizat: PSDNL. Tara este praduita de 36 de ani de o grupare infractionala. Au vandut economia, au vandut flota, au falimentat banci, au provocat escrocheriile Caritas si FNI, au devalizat Bancorex, au inchis minele, au instrainat resursele naturale, petrolul la austrieci, energia electrica la francezi, au inchis rafinariile, au distrus siderurgia, au taiat padurile. Si au facut datorii de sute de miliarde de euro. Istoria PSDNL din ultimii 36 de ani este un manual perfect despre cum sa distrugi o tara din interior. Vom ramane cu datorii pe zeci de generatii de acum incolo. Actualul guvern ilegitim si impostor nu face decat sa accelereze jaful. Vor intra in istorie mai jalnic decat fanariotii. Miste mizerii de oameni. O rusine pentru rasa umana.

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
GSP.RO
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
Parteneri
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

Alte știri

„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Parteneri
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta

Monden

Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
Parteneri
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
Parteneri
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina

Politic

Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala