29.000.000 de lei, doar întreținerea și reparațiile

Arena Națională a devenit o gaură neagră financiară. Primarul general din București susține, într-o postare pe Facebook, că cel mai mare stadion al țării este folosit mult sub capacitate, înregistrând pierderi masive.

„Arena Națională, administrată de către PMB, simbol important al Bucureștiului, este subutilizată și, din păcate, produce pierderi bugetare importante. De exemplu, anul trecut, întreținerea și reparațiile ne-au costat cumulat cca. 29.000.000 de lei. Încasările au fost de cca. 9.500.000 de lei, aproximativ o treime din costuri”, arată Ciprian Ciucu.





„Vom evalua mai multe opțiuni”

Edilul intenționează să diminueze cheltuielile de funcționare, asigurând în același timp condițiile optime pentru ca stadionul să rămână o destinație de top pentru sport, cultură și mari evenimente internaționale.

Primarul general a convocat pentru vineri o dezbatere la Arena Națională, la care sunt invitați actori-cheie din sport și divertisment. Pe lista participanților se află reprezentanți ai FRF și LPF, alături de cei mai importanți organizatori de evenimente din România, scopul fiind identificarea unor soluții comune pentru viitorul stadionului.

„Cum statul nu este cel mai bun administrator, vom evalua mai multe opțiuni, astfel încât arena să beneficieze de un program predictibil peste an, dar să și atragem mari evenimente sportive și concerte care să-i asigure un buget care să acopere cheltuielile și, de ce nu, să ne aducă un profit”, adaugă primarul.

Astfel, Ciucu spune că se iau în calcul mai multe opțiuni:

să rămână în administrarea unei structuri dedicate a PMB

să fie concesionată, transparent, pe baze competitive unui consorțiu cu capacitate financiară mare, care să o administreze

să fie dezvoltată o asociere în participațiune, tot transparent și competitiv sau orice altă formulă care să-i exploateze potențialul și care să-i asigure o finanțare care să acopere mentenanța, reparațiile și cheltuielile pentru investiții.