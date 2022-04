Mai multe explozii au fost auzite în orașul-port Odesa, de la Marea Neagră, în jurul orei 6.00 dimineața. Informații despre bombardament au venit de la un martor Reuters, dar și de la corespondentul Washington Post la Odesa.

În același timp, un alt martor a declarat pentru CNN că a auzit șase explozii la depozitul de combustibil înainte de răsăritul soarelui.

Pe rețelele sociale, au apărut și imagini cu exploziile „simțite în toată Odesa” și efectele acestora. Într-o filmare publicată de jurnalistul britanic Richard Gaisford, se vede cum un fum negru și gros se ridică de la depozitul de combustibil, care se află lângă o cale ferată.

Fuel storage terminals in Odessa are on fire, after multiple missile strikes early this morning hit the port area of the southern Ukrainian city. We counted at least five separate impact points, having been woken by large explosions that were felt across Odessa. @GMB @itvnews pic.twitter.com/a3X2LI7cGF