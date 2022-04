Trei rachete Iskander lansate din peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014, au lovit, vineri seară, o localitate din regiunea Odesa, a declarat Maksim Marchenko, şeful administraţiei militare a regiunii.

„Sunt victime”, a precizat Maksim Marchenko, care a promis că rușii „vor regreta fiecare lansare de rachete și fiecare atac asupra pământului nostru”.

Invaders from the territory of #Crimea fired 3 rockets from the Iskander complex and hit them at a settlement in the #Odessa region, there are wounded – the chairman of the Regional State Administration Maxim Marchenko. pic.twitter.com/NzuOZIGNKi