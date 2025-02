Emisiunea culinară „Chef la cuțite” îl are la masa juriului pe Orlando Zaharia. Este unul dintre cei patru jurați de la masa show-ului difuzat de Antena 1.

Zaharia a lucrat ca bucătar pentru președinția României și a fost membru în echipa națională de bucătari și cofetari a României la mai multe concursuri internaționale de renume.

În 2010 a fost desemnat „Bucătarul de Aur” al Bucureștiului, în octombrie 2019 a câștigat prima ediție „Chef de România”, o competiție dedicată bucătarilor profesioniști.

Orlando Zaharia: „Părinții mei sunt centrul universului meu”

Într-un interviu acordat Libertatea, Orlando Zaharia a acceptat să-și spună povestea pe care mulți dintre cei care-l urmăresc sau îi calcă pragul restaurantelor nu o cunosc. Iar povestea lui Orlando începe din copilărie, atunci unde „cu siguranță am avut tot ce mi-am dorit în acea perioadă, pentru că tot ce îmi doream erau lucruri mărunte”. „Nu am avut influențe din exterior care să mă facă să-mi doresc lucruri pe care părinții mei nu puteau să mi le ofere. Dar am avut o copilărie foarte frumoasă”, spune acesta.

Provenind dintr-o familie simplă, modestă, cu mama lucrând la călcătorie, iar tatăl fiind strungar, Orlando spune: „Mi-am însușit foarte multe sfaturi de la părinții mei, care m-au crescut, în primul rând, cu multă credință în Dumnezeu, în adevăr, în ceea ce definește un om, și anume caracterul”.

„Puterea cuvântului este o idee pe care părinții mei mi-au subliniat-o mereu: de câte ori spui ceva trebuie să se întâmple. Părinții mei sunt centrul universului meu, magia vieții, cei mai importanți oameni care au participat la formarea mea. Și-i iubesc toată viața și dincolo de ea”, recunoaște Orlando.

Nu-mi place să mi se spună „dumneavoastră”. Ha, ha, ha! Sunt un om printre oameni și îmi place să cred că am reușit să fac lucruri pentru oameni. Dar nu trebuie să se știe despre mine decât un singur lucru: că sunt cât se poate de autentic și fac totul din suflet Orlando Zaharia, chef:

De la 15 ani într-o bucătărie de top, apoi experiența pe un vas de croazieră: „Ceea ce-mi doresc să fac toată viața”

Și cum pasiunea pentru gătit o are de mic, Orlando dă timpul înapoi și-și amintește acele momente. „Nu știu dacă eu realizam că gătesc, dar prima dată am gătit cu bunicii mei, cu mama mea, la țară. Mă lăsau să fac anumite mâncăruri… Într-o bucătărie profesională am intrat la 14 ani jumate, când m-am dus la liceu. Dar așa, eu am tot gătit în copilăria mea, pentru că-mi plăcea”, punctează.

De la 15 ani într-o bucătărie de top spune multe despre pasiunea sa. „Am intrat în acea bucătărie pentru că trebuia să mă duc la liceu și să urmez orele de practică la un hotel din București. Acolo am întâlnit niște oameni care m-au inspirat. Atunci am început să-mi doresc tot mai puternic să fiu independent financiar și așa am ales ulterior să plec pe un vas de croazieră”, spune Orlando pentru Libertatea.

Și continuă, declarând: „Am realizat că bucătăria este cu adevărat cariera mea abia când m-am întors în țară și am preluat un restaurant unde am fost bucătar-șef și m-am simțit cu adevărat un om important, mândru, împlinit. Eram foarte tânăr. Deci cred că pot spune că pe la 24-25 de ani am realizat cu adevărat că bucătăria este ceea ce-mi doresc să fac toată viața”.

„Am fost, sunt și voi rămâne un om foarte calculat”

Planul de a pleca pe un vas de croazieră s-a concretizat: „Mi-am dorit să fiu independent financiar, să-i pot face mândri pe ai mei. Auzisem că se poate pleca pe vase de croazieră, singurul impediment era că trebuia să ai stagiul militar satisfăcut, așa că am făcut armata și m-am dus pe un vas de croazieră cu care am ajuns în toate insulele grecești. Apoi am schimbat compania”.

„Îmi amintesc foarte bine când am câștigat bani prima dată. Îmi amintesc când am câștigat și a doua oară, și a treia oară… Pentru că a fost o perioadă în care eu am strâns banii – aveam în cap să-mi cumpăr mașină. Am fost, sunt și voi rămâne un om foarte calculat. Din primele salarii am făcut economii, pentru că eram foarte hotărât să-mi urmez planul. Singurii bani luați din aceste economii pentru alt scop au fost ca să-mi ajut familia”, recunoaște acum.

Orlando Zaharia, bucătarul președintelui Traian Băsescu, la Cotroceni

Și cum devenea din ce în ce mai bun în meseria lui, Orlando Zaharia a ajuns bucătarul personal al președintelui României, la Administrația Prezidențială.

„Eu am gătit pentru președinția României în mandatul lui Traian Băsescu. Mi-am făcut meseria cu dedicație și aș fi lucrat și pe câmp, și sub apă, doar ca să experimentez cât mai mult și să evoluez în meseria mea. Pentru că deja începusem să gust din ce înseamnă competiție, mergeam la concursuri internaționale…”, dezvăluie.

Și mai spune: „Am gătit pentru mai multe persoane importante și cred că aș cataloga așa majoritatea clienților mei. Întotdeauna este o emoție, o presiune, pentru că ai nevoie de confirmare. De aceea s-a inventat apariția chef-ului la sfârșitul unei cine, ca să știi dacă te aplaudă lumea sau se uită cruciș la tine”.

Orlando recunoaște că a avut și momente în care a făcut gafe! „Am avut o comandă de 90 de porchetta (n.r. – friptură de porc sub formă de ruladă) pe care le-am gătit peste noapte și nu am calculat bine temperatura. Deci am făcut cu totul altceva din acea porchetta, așa că m-am apucat a doua zi și am făcut alta”.

„Scopul vieții mele este să mă aflu în bucătărie”

Extrem de cunoscut în domeniu și la fel de bine cotat, Libertatea l-a întrebat pe chef cum își mai găsește motivația în fiecare zi. Răspunsul vine aproape instant: „Când faci un lucru de 35 de ani aproape, crezi că ziua următoare e o zi pe care poți să nu o iei la intensitate maximă, după atâta experiență și atâta muncă”.

„Eu așa sunt, așa gândesc și funcționez și mă simt un om împlinit. Este rațiunea vieții mele, scopul vieții mele să mă aflu în bucătărie, să creez zile memorabile, care să tindă către perfecțiune. Și, cel mai important lucru, să pot lăsa ceva în urma mea”, spune Orlando.

Iar pentru cei tineri care visează ca pe viitor să lucreze într-o bucătărie de top și să aibă realizările lui Orlando Zaharia, chef-ul are un mesaj, prin intermediul Libertatea.

„Jobul ăsta prinde rădăcini cel mai des din pasiune. Marii bucătari au creat opere de artă datorită pasiunii. Și mai cred că, dacă ai avut curajul să visezi că ai putea să creezi preparate în bucătărie, trebuie să-ți urmezi visul. Nu cred că trebuie să ne gândim ce ne lipsește. Trebuie să ne urmărim pasiunea, visul, să credem în noi și să dovedim lumii întregi că visul poate deveni realitate”, a transmis Orlando.

„Chefi la cuțite” revine cu un nou sezon: „Sunt foarte vulcanic în bucătărie”

În curând, la Antena 1 va începe un nou sezon din „Chefi la cuțite”. Iar Orlando abia îi așteaptă pe concurenții care vor să pună mâna pe marele premiu, dar să și ajungă să lucreze în bucătării de top din țară ori din străinătate.

„Este extraordinar de emoționant pentru mine atunci când întâlnesc oameni pe care nu-i cunosc, care mă urmăresc și care se bucură să mă vadă. Simt că am reușit să le transmit oamenilor emoția sinceră, pură, pentru că asta îmi dăruiesc și ei mie și probabil că mă și hrănesc din ceea ce-mi spun ei – să nu mă schimb niciodată, să rămân așa cum sunt eu”, afirmă acesta.

Și spune: „În rol mi-am intrat cu emoțiile de rigoare, pentru că nu sunt robot, sunt un om”. Orlando recunoaște: „Eu sunt foarte vulcanic în bucătărie, de aceea în viața de zi cu zi sunt mai liniștit, mai calm, pentru că știu ce înseamnă să te consumi la maximum. S-a și văzut de atâtea ori în emisiune ce înseamnă tot acest tumult. Dar, la urma urmei, scopul meu este să arăt într-adevăr cum e viața unui chef, pentru că asta este adevărata viață a unui bucătar chef”.

Românii știu ce înseamnă fine dining, dar gusturile sunt în schimbare de la o generație la alta. Este o evoluție, așa cum e și firesc… Eu cred că noi va trebui să îmbrățișăm din ce în ce mai mult o singură bucătărie: cea a bunului gust. Și da, vă garantez că în următorii 3, maximum 5 ani, România va avea restaurante cu stea Michelin și va fi poziționată și mai bine pe harta gastronomică a lumii Orlando Zaharia, chef:

