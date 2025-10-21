Caracteristicile asteroidului 2025 PN7, miniluna

Obiectul ceresc, estimat la 18-36 metri în diametru, are o traiectorie aproape identică cu cea a Pământului, dar nu este legat gravitațional de acesta. Detectat în timpul unei observații telescopice de rutină, asteroidul orbitează în sincron cu Pământul de aproximativ 60 de ani, potrivit CNN.

2025 PN7 se apropie de Pământ la o distanță minimă de 4 milioane de kilometri, de zece ori mai departe decât Luna, și ajunge la 17 milioane de kilometri în punctul cel mai îndepărtat. Orbita sa este influențată de gravitația Soarelui și a planetelor din apropiere. NASA monitorizează obiectul pentru a rafina modelele orbitale și a planifica misiuni viitoare.

Identificarea lui 2025 PN7 a avut loc în timpul unei observații de rutină a Universității din Hawaii. Astronomii au observat un punct slab mișcându-se în sincron cu Pământul, ceea ce a dus la o analiză detaliată. După săptămâni de observație, NASA a confirmat că asteroidul urmărește orbita Pământului, clasificându-l drept cvasi-satelit.

„Poate fi detectat doar de telescoapele disponibile în prezent atunci când se apropie de planeta noastră, așa cum s-a întâmplat în această vară”, a explicat de la Fuente Marcos, un cercetător la facultatea de științe matematice de la Universitatea Complutense din Madrid, care a scris recent o lucrare despre roca spațială. „Ferestrele sale de vizibilitate sunt puține și rare. Este un obiect provocator.”

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Descoperirea și studierea cvasi-sateliților poate dezvălui mai multe despre colțul nostru de univers, a spus de la Fuente Marcos.

„Sistemul Solar este plin de surprize, așa că noi continuăm să căutăm”, a scris el într-un e-mail.

Roca spațială este în prezent cea mai mică cvasi-lună cunoscută care a orbitat în apropierea Pământului, a declarat de la Fuente Marcos.

Astronomii încă încearcă să determine dimensiunea lui 2025 PN7. Un diametru de aproximativ 30 de metri este o estimare rezonabilă, a spus de la Fuente Marcos.

Semnificația științifică

Cvasi-sateliții precum 2025 PN7 sunt rari și oferă date valoroase despre dinamica orbitală. Aceste obiecte ajută la îmbunătățirea predicțiilor despre asteroizii apropiați de Pământ, critice pentru siguranța planetară. NASA consideră astfel de corpuri ținte potențiale pentru misiuni spațiale datorită accesibilității și stabilității lor.

NASA menține 2025 PN7 sub observație pentru a-i cartografia cu precizie traiectoria. Datele colectate ajută la prezicerea comportamentului asteroizilor similari. Monitorizarea evaluează și potențialele riscuri, deși asteroidul nu reprezintă o amenințare.

De ce miniluna e fascinantă

2025 PN7 va rămâne alături de Pământ până în 2083, când orbita sa îl va îndepărta. Plecarea sa nu va afecta planeta, dar prezența sa oferă o oportunitate științifică unică.

Proximitatea relativă a lui 2025 PN7 îl face un candidat ideal pentru testarea tehnologiilor spațiale. Misiunile viitoare ar putea să-l folosească pentru experimente, profitând de orbita sa stabilă și accesibilă. Descoperirea sa subliniază importanța programelor de monitorizare astronomică.

În concluzie, 2025 PN7 reprezintă o descoperire fascinantă care oferă oportunități unice pentru cercetarea spațială și înțelegerea dinamicii obiectelor din apropierea Pământului. Monitorizarea sa continuă va furniza informații valoroase pentru viitoarele misiuni și pentru siguranța planetară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE