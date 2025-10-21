Caracteristicile asteroidului 2025 PN7, miniluna

Obiectul ceresc, estimat la 18-36 metri în diametru, are o traiectorie aproape identică cu cea a Pământului, dar nu este legat gravitațional de acesta. Detectat în timpul unei observații telescopice de rutină, asteroidul orbitează în sincron cu Pământul de aproximativ 60 de ani, potrivit CNN.

2025 PN7 se apropie de Pământ la o distanță minimă de 4 milioane de kilometri, de zece ori mai departe decât Luna, și ajunge la 17 milioane de kilometri în punctul cel mai îndepărtat. Orbita sa este influențată de gravitația Soarelui și a planetelor din apropiere. NASA monitorizează obiectul pentru a rafina modelele orbitale și a planifica misiuni viitoare.

Identificarea lui 2025 PN7 a avut loc în timpul unei observații de rutină a Universității din Hawaii. Astronomii au observat un punct slab mișcându-se în sincron cu Pământul, ceea ce a dus la o analiză detaliată. După săptămâni de observație, NASA a confirmat că asteroidul urmărește orbita Pământului, clasificându-l drept cvasi-satelit.

„Poate fi detectat doar de telescoapele disponibile în prezent atunci când se apropie de planeta noastră, așa cum s-a întâmplat în această vară”, a explicat de la Fuente Marcos, un cercetător la facultatea de științe matematice de la Universitatea Complutense din Madrid, care a scris recent o lucrare despre roca spațială. „Ferestrele sale de vizibilitate sunt puține și rare. Este un obiect provocator.”

Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”
Recomandări
Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Descoperirea și studierea cvasi-sateliților poate dezvălui mai multe despre colțul nostru de univers, a spus de la Fuente Marcos.

„Sistemul Solar este plin de surprize, așa că noi continuăm să căutăm”, a scris el într-un e-mail.

Roca spațială este în prezent cea mai mică cvasi-lună cunoscută care a orbitat în apropierea Pământului, a declarat de la Fuente Marcos.

Astronomii încă încearcă să determine dimensiunea lui 2025 PN7. Un diametru de aproximativ 30 de metri este o estimare rezonabilă, a spus de la Fuente Marcos.

Semnificația științifică

Cvasi-sateliții precum 2025 PN7 sunt rari și oferă date valoroase despre dinamica orbitală. Aceste obiecte ajută la îmbunătățirea predicțiilor despre asteroizii apropiați de Pământ, critice pentru siguranța planetară. NASA consideră astfel de corpuri ținte potențiale pentru misiuni spațiale datorită accesibilității și stabilității lor.

NASA menține 2025 PN7 sub observație pentru a-i cartografia cu precizie traiectoria. Datele colectate ajută la prezicerea comportamentului asteroizilor similari. Monitorizarea evaluează și potențialele riscuri, deși asteroidul nu reprezintă o amenințare.

De ce miniluna e fascinantă

2025 PN7 va rămâne alături de Pământ până în 2083, când orbita sa îl va îndepărta. Plecarea sa nu va afecta planeta, dar prezența sa oferă o oportunitate științifică unică.

Proximitatea relativă a lui 2025 PN7 îl face un candidat ideal pentru testarea tehnologiilor spațiale. Misiunile viitoare ar putea să-l folosească pentru experimente, profitând de orbita sa stabilă și accesibilă. Descoperirea sa subliniază importanța programelor de monitorizare astronomică.

În concluzie, 2025 PN7 reprezintă o descoperire fascinantă care oferă oportunități unice pentru cercetarea spațială și înțelegerea dinamicii obiectelor din apropierea Pământului. Monitorizarea sa continuă va furniza informații valoroase pentru viitoarele misiuni și pentru siguranța planetară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
PSD a părăsit ședința coaliției după ce „Bolojan a spus că gestionează el” situația pensiilor speciale. Replica lui Ciprian Ciucu (PNL)
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scandal la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o ceartă cu țipete și înjurături care a zguduit tot biroul. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise a șocat întreaga lume politică!
Viva.ro
Scandal la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o ceartă cu țipete și înjurături care a zguduit tot biroul. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise a șocat întreaga lume politică!
Ce ascundea firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Descoperirea uluitoare făcută de autorități
Unica.ro
Ce ascundea firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Descoperirea uluitoare făcută de autorități
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
Elle.ro
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
gsp
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
GSP.RO
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
Libertateapentrufemei.ro
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Protest major al polițiștilor, pe 29 octombrie: „Ne pregătim de proteste mai dure decât cele din ianuarie 2025”
Știri România 19:45
Protest major al polițiștilor, pe 29 octombrie: „Ne pregătim de proteste mai dure decât cele din ianuarie 2025”
Școala din Lovrin a ars și 80 de copii și profesori s-au autoevacuat. Instituția fusese proaspăt renovată prin PNRR
Știri România 17:59
Școala din Lovrin a ars și 80 de copii și profesori s-au autoevacuat. Instituția fusese proaspăt renovată prin PNRR
Parteneri
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Adevarul.ro
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Povestea lui Andrei, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
Fanatik.ro
Povestea lui Andrei, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
Elle.ro
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Unica.ro
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

La ce alimente a renunțat Alin Oprea pentru a fi într-o formă fizică de invidiat. „Totul a devenit posibil. Nu urmez nicio dietă strictă”
Stiri Mondene 17:30
La ce alimente a renunțat Alin Oprea pentru a fi într-o formă fizică de invidiat. „Totul a devenit posibil. Nu urmez nicio dietă strictă”
Asia Express 21 octombrie 2025. Concurenții devin dansatori tradiționali vietnamezi
Stiri Mondene 17:16
Asia Express 21 octombrie 2025. Concurenții devin dansatori tradiționali vietnamezi
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Parteneri
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
GSP.ro
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
GSP.ro
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
Parteneri
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Mediafax.ro
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Redactia.ro
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
KanalD.ro
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită

Politic

Cătălin Drulă e candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că e preferat în sondaje din partea PNL: „Suntem suficient de maturi”
Politică 21:41
Cătălin Drulă e candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că e preferat în sondaje din partea PNL: „Suntem suficient de maturi”
PSD a părăsit ședința coaliției după ce „Bolojan a spus că gestionează el” situația pensiilor speciale. Replica lui Ciprian Ciucu (PNL)
Politică 19:50
PSD a părăsit ședința coaliției după ce „Bolojan a spus că gestionează el” situația pensiilor speciale. Replica lui Ciprian Ciucu (PNL)
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel de ipostază
Fanatik.ro
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel de ipostază
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței