Catedrala Mitropolitană din Iași a devenit centrul acestui eveniment religios important.

În ciuda vremii nefavorabile, numărul pelerinilor continuă să crească.

Joi dimineață, timpul de așteptare a depășit trei ore și jumătate, potrivit organizatorilor. Mii de oameni așteaptă răbdători în rândul format pe străzile din jurul catedralei.

Voluntarii oferă sprijin celor care așteaptă, ei au distribuit ceai cald pe parcursul nopții. Credincioșii vin din diverse județe ale țării, unii pe cont propriu, alții în excursii organizate de parohii.

Un grup de peste 7.000 de pelerini din Voluntari a sosit miercuri la Iași, cu 160 de autocare puse la dispoziție de primăria locală.

Pelerinajul a început miercuri dimineață cu o procesiune solemnă. Racla cu sfintele moaște a fost scoasă din catedrală și așezată în baldachinul special amenajat în curtea lăcașului de cult.

Sâmbătă seară, evenimentul va fi îmbogățit de sosirea moaștelor Sfântului Grigorie Palama, aduse de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic.

Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne expusă în curtea catedralei până pe 15 octombrie. În data de 14 octombrie va avea loc Sfânta Liturghie, oficiată pe un podium special amplasat pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt.

Vezi programul complet al pelerinajului din perioada 8-15 octombrie.



