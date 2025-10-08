Mii de pelerini așteaptă să se închine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva

Pelerinajul a început miercuri dimineață, când racla cu sfintele moaște a fost scoasă din catedrală în cadrul unei procesiuni impresionante, la care a participat Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Racla a fost purtată pe umeri de un sobor de preoți și așezată spre închinarea miilor de pelerini care așteptau deja la rând.

Rând de kilometri și ore de așteptare

Străzile din jurul Catedralei Mitropolitane au fost închise traficului, iar rândul pelerinilor se întinde pe câteva sute de metri, urmând să ajungă la aproape trei kilometri în perioada de vârf, potrivit Jandarmeriei Române.

Perioada de afluență maximă a pelerinilor va fi în apropierea zilei de 14 octombrie, când fluxul de participanți va fi continuu, iar șirul de credincioși se va întinde pe aproximativ trei kilometri, cu un timp de așteptare care poate ajunge între 16 și 20 de ore, au precizat autoritățile.

Pentru a preveni aglomerațiile, organizatorii au creat un culoar unic de acces, pe traseul Catedrala Mitropolitană – str. Arhitect G.M. Cantacuzino – str. Iordache Lozonschi – str. Cloșca – str. Petru Movilă – str. Uzinei – str. Morilor – str. Alexandru Ipsilanti Vodă – str. Sfântul Andrei – str. Iancu Bacalu – Bd. Regele Ferdinand I al României.

Credincioși veniți din toată țara

Mii de pelerini au ajuns deja la Iași, un grup numeros venind din Voluntari, cu autocare puse la dispoziție de Primăria localității.

Pe toată durata pelerinajului, preoți, voluntari și forțe de ordine vor fi prezenți în zona Catedralei și pe traseul de acces pentru a oferi sprijin și îndrumare celor aflați la rând.

Jandarmeria îi îndeamnă pe pelerini să manifeste răbdare și înțelegere față de măsurile luate de organizatori și să respecte regulile privind accesul în zonă.

Moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Grecia

Anul acesta, pelerinii care vin la Iași se pot închina și la un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse special din Catedrala Mitropolitană din Tesalonic (Grecia).

Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne în curtea catedralei până pe 15 octombrie, când va fi reintrodusă în lăcașul de cult.

Pe 14 octombrie, de hramul Sfintei Parascheva, va fi oficiată Sfânta Liturghie pe un podium amplasat pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Pelerinajul la Sfânta Parascheva a început în dimineața zilei de 8 octombrie. Vezi programul complet al pelerinajului din periaoda 8-15 octombrie.

