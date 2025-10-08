Programul pelerinajului la Sfânta Parascheva 2025

În fiecare toamnă, zeci, chiar sute de mii de pelerini se adună la Iași pentru a se închina la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, așezată la Catedrala Mitropolitană. Pelerinajul se desfășoară de-a lungul mai multor zile și include momente de rugăciune, procesiuni, slujbe religioase și activități de ajutorare a celor veniți să se închine.

Dincolo de dimensiunea sa impresionantă, pelerinajul are o profundă semnificație spirituală. Pentru credincioși, este un prilej de rugăciune, de pocăință și de întărire în credință. Mulți vin să ceară alinare sufletească, vindecare sau binecuvântare pentru cei dragi.

În 2025, alături de sfintele moaște ale Sfintei Cuvioasei Parascheva vor fi aduse la Iași, de la biserica mitropolitană din Tesalonic, moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului.

Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva va începe miercuri dimineață, 8 octombrie, de la ora 6.00, odată cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva începe miercuri, 8 octombrie, cu scoaterea moaștelor Sfintei Parascheva în procesiune și depunerea lor în baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane.

Recomandări Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Program pelerinaj Iași la Sfânta Parascheva, miercuri, 8 octombrie 2025

6:00: Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;

6:30: Plecarea în procesiune cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva: Va participa Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor;

7:00: Așezarea sfintelor moaște spre închinare, în baldachinul amenajat pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”;

7:00-7:30: Sfințirea apei (Aghiasma mică) – lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”

7:00-11:00: Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-18:00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

Program pelerinaj Iași la Sfânta Parascheva, joi, 9 octombrie 2025

7:00-11:00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-18:00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

18:00: Prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Muzeul Mitropolitan).

Programul pelerinajului la Sfânta Parascheva, vineri, 10 octombrie 2025

7:00-11:00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-23:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană).

Programul pelerinajului la Sfânta Parascheva, sâmbătă, 11 octombrie 2025

7:00-11:00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

8:00-12:00: Sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru” din Iași;

12:00–17:00: Cinemaraton Festivalul de Film Quo Vadis – retrospectivă 2024 (în Muzeul Mitropolitan);

16:00-16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-23:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia glas I și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Catedrala Mitropolitană);

23:30: Întâmpinarea Sfintelor Moaște ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la aeroportul din Iași;

23:50: Întâmpinarea Sfintelor Moaște ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la Catedrala Mitropolitană.

Programul pelerinajului la Sfânta Parascheva, duminică, 12 octombrie 2025

7:00-11:00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-17:00: Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

19:00-20:30: Pelerinajul „Calea Sfinților”: Procesiune cu sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului;

21:00-0:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Apostol Andrei – Aducerea sfintelor sale moaște la Iași (în Catedrala Mitropolitană).

Recomandări Adolescent din Tulcea, bătut și umilit de membrii unui grup de extremă dreapta pentru că este gay

Programul pelerinajului la Sfânta Parascheva, luni, 13 octombrie 2025

7:00-11:30: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

21:00-2:00: Slujba de priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană).

Programul pelerinajului la Sfânta Parascheva, marți, 14 octombrie 2025

7:00-9:00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare (în Catedrala Mitropolitană);

9:00-12:30: Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane: Răspunsurile liturgice vor fi date de corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iași);

16:00-16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

19:00-23:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv (în Catedrala Mitropolitană).

Program pelerinaj Iași la Sfânta Parascheva, miercuri, 15 octombrie 2025

7:00-11:00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-18:00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană). (Sursa – basilica.ro)

Cum va fi vremea în timpul pelerinajului de Sfânta Parascheva

În Moldova, în următoarele zile, valorile termice vor fi apropiate de cele normale. Deși vor fi mici oscilații ale temperaturilor diurne, regimul termic nu se va modifica semnificativ, astfel media va fi cuprinsă între 14 și 16 grade Celsius.

În intervalul 7-9 octombrie va ploua în toată regiunea și se vor acumula cantități de apă însemnate, apoi doar trecător vor mai fi ploi slabe, cu precădere în nordul zonei.

Temperatura medie a aerului va avea valori, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, iar ploile vor fi normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări, se arată în prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pentru săptămâna 13-19 octombrie 2025.

Despre Sfânta Cuvioasă Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută și sub numele de „Ocrotitoarea Moldovei”, este una dintre cele mai îndrăgite sfinte ale lumii ortodoxe.

Sfânta s-a născut la începutul secolului al XI-lea, în localitatea Epivata, o regiune care astăzi aparține Turciei. Provenea dintr-o familie de creștini evlavioși și a fost învățată de mică să trăiască în credință și milostenie. Încă din copilărie, Parascheva a simțit o chemare adâncă spre viața duhovnicească. Se spune că, la doar zece ani, a auzit în biserică un verset din Evanghelie care i-a schimbat viața: „Cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie.” Atât de puternic a fost acest îndemn încât, din acel moment, a început să ducă o viață de renunțare și rugăciune.

După moartea părinților, tânăra Parascheva a împărțit averea sa săracilor și s-a retras la mănăstiri, dorind să se dedice în întregime vieții monahale. A trăit ani buni în asceză și rugăciune, căutând să se apropie cât mai mult de Dumnezeu prin post, smerenie și iubire față de semeni. După un timp, s-a întors în locurile natale, unde și-a petrecut ultimii ani din viață în anonimat și liniște, în apropierea unei bisericuțe, ducând o viață de sfințenie, deși a murit foarte tânără.

După moartea sa, trupul a fost îngropat în mod obișnuit, fără ca cineva să știe cine fusese cu adevărat. Câțiva ani mai târziu, însă, trupul ei a fost descoperit neputrezit și răspândind bună mireasmă, un semn pe care Biserica l-a considerat o dovadă a sfințeniei sale.

Moaștele au fost așezate mai întâi în Biserica „Sfinților Apostoli” din Epivata, iar de-a lungul timpului au fost mutate în mai multe locuri, în funcție de împrejurările istorice: la Târnovo, apoi la Belgrad și Constantinopol.

În anul 1641, în timpul domniei lui Vasile Lupu, moaștele Sfintei Parascheva au fost aduse la Iași, drept mulțumire pentru ajutorul pe care domnitorul l-a oferit Patriarhiei Ecumenice. De atunci, Sfânta Parascheva a devenit ocrotitoarea Moldovei și a poporului român. Moaștele sale se păstrează până astăzi la Catedrala Mitropolitană din Iași, loc unde vin anual sute de mii de pelerini pentru a se ruga și a-i cere ajutorul.

Sfânta Parascheva este considerată protectoarea celor aflați în suferință, a săracilor, a tinerilor și a femeilor credincioase. Mulți credincioși mărturisesc că, prin rugăciunile către ea, au primit vindecări, alinare sufletească și binecuvântări neașteptate. Ziua de 14 octombrie, când este prăznuită, este una dintre cele mai importante sărbători religioase din România și din lumea ortodoxă.

Rugăciune către Sfânta Parascheva

„Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim.

Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci. Amin”.

Minunile Sfintei Cuvioase Parascheva

De-a lungul veacurilor, Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost cinstită nu doar pentru viața ei sfântă, ci și pentru multele minuni care i-au fost atribuite, atât în timpul vieții, cât mai ales după trecerea la Domnul.

Prima minune s-a petrecut chiar la descoperirea trupului ei, care a rămas neputrezit, răspândind o mireasmă plăcută. Acesta a fost primul semn văzut de oameni că Parascheva fusese cu adevărat o slujitoare a lui Dumnezeu. De atunci, moaștele ei au devenit izvor de binecuvântare și alinare pentru credincioși.

În secolele care au urmat, s-au consemnat numeroase vindecări trupești și sufletești în rândul celor care s-au rugat cu credință la racla Sfintei. Oameni suferinzi de boli grele au mărturisit că s-au ridicat din patul durerii după ce s-au rugat la ea, alții au primit liniște, împăcare sau ajutor în momente de cumpănă.

O întâmplare adesea amintită este cea din 1888, când la Iași a izbucnit un incendiu în apropierea bisericii „Trei Ierarhi”, unde se aflau atunci moaștele Sfintei. Flăcările s-au extins, dar, potrivit mărturiilor vremii, focul s-ar fi stins brusc chiar înainte de a atinge racla, lucru considerat o minune a Cuvioasei.

Sursă foto – arhiva Libertatea