Întârzieri la preluarea funcțiilor au fost la toate primăriile, din cauza nenumăratelor contestații. Ultimii instalați în funcții sunt Nicușor Dan și Clotilde Armand, care au depus chiar azi jurămintele de învestire.

Sectorul 5, singurul fără primar

Bucureștenii din sectorul 5 sunt însă singurii care nu au încă un primar. Lui Daniel Florea i-a expirat mandatul, iar Cristian Popescu Piedone, edilul ales, nu și-l poate prelua.

“În încercarea disperată de a mai face câteva mutări pe ultima sută de metri, Daniel Florea a mai fabricat câteva obstacole, pentru a întârzia venirea mea la Primăria Sectorului 5. (…) Degeaba trag de timp acești lași din primărie, în frunte cu fostul edil!”, s-a plâns Piedone pe pagina sa de Facebook.

Mandatul lui a fost contestat, la începutul lunii octombrie, de David Matt, un fost membru al Partidului Noua Românie, trecut apoi la Pro România, de unde și-a dat demisia în urmă cu aproape un an.

Tribunalul București a respins apelul său ca nefondat, dar a decis, totuși, să trimită la Curtea Constituțională cererea lui Matt privind excepția de neconstituționalitate pentru o prevedere din Legea alegerii autorităților locale. Prevederea se referă la faptul că persoanele condamnate definitiv nu pot fi alese în funcții publice.

Recomandări Cresc pedepsele pentru agresorii sexuali de copii: nu mai scapă de închisoarea cu executare. Legea, promulgată de Iohannis

“Nu-mi sunt protejate drepturile”

Consiliul Local Sector 5 se află încă la decizia judecătorilor, pentru că și validarea mandatelor lor a fost contestată de David Matt.

Contactat de Libertatea, acesta a spus că Piedone nu ar trebui să ocupe o funcție publică în condițiile în care este condamnat în primă instanță în dosarul Colectiv.

În acest moment, legea le interzice ocuparea unor funcții publice doar celor care au o condamnare definitivă.

“Piedone nu are ce să caute în primărie. Nu este corect ca legea să se refere doar la condamnații definitiv. În felul ăsta nu mai există protecție socială. Nouă, cetățenilor, nu ne sunt respectate și protejate drepturile dacă un condamnat definitiv ajunge să conducă primăria”, a spus bărbatul, care a precizat că nu are nicio legătură cu fostul primar al sectorului 5, Daniel Florea, iar din politică a ieșit de aproape un an.

Recomandări Klaus Iohannis: „Ne aflăm într-un veritabil val doi al pandemiei. Solidaritatea, cheia care ne va permite să depășim această teribilă încercare”

Matt recunoaște că nu se așteaptă ca instanța să îi dea lui dreptate, dar cel puțin a reușit să tragă un semnal de alarmă, iar Curtea Constituțională poate discuta pe marginea prevederii care permite oricui să candideze și să fie ales pe o funcție publică dacă nu are o condamnare definitivă.

Piedone: “Am cazierul curat”

Primarul ales al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, se declară revoltat de aceste contestații, cărora nu le găsește o justificare și care nu fac decât să întârzie preluarea mandatului, la fel cum s-a întâmplat și în cazul lui Nicușor Dan sau Clotilde Armand.

“Eu am prezentat deja cazierul meu, este alb. Altceva nu am ce să răspund la astfel de afirmații”, a spus prompt Piedone, contactat de ziar.

Fără validarea Consiliului Local, noul primar nu își poate prelua funcția.

Foto: Vlad Chirea / Libertatea

PARTENERI - GSP.RO „A încercat să mă sufoce cu perna, m-a dat de pereți”. Cine este bărbatul celebru acuzat de fosta iubită că a bătut-o crunt

PARTENERI - PLAYTECH ȘOC! Cum o UMILEA Ștefan Bănică pe Andreea Marin. Ce pățea biata de ea dacă îndrăznea să îi răspundă

HOROSCOP Horoscop 30 octombrie 2020. Scorpionii sunt dornici de alte surse de venit, dar prin eforturile altcuiva

Știrileprotv.ro Horia Brenciu, despre declarațiile lui Dan Bittman: “Zice niște lucruri din frustarea pe care a acumulat-o”

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani