Ordinul MAI 132/2025, care va intra în vigoare pe 17 septembrie, aduce schimbări semnificative în procedura referitoare la plăcile cu numere de înmatriculare. Scopul este simplificarea și eficientizarea procesului.

Șoferii români pot primi acasă plăcuțele de înmatriculare

Astfel, șoferii români vor putea cere livrarea plăcuțelor de înmatriculare la orice adresă din țară, contra cost.

Comenzile se vor face prin platforma informatică a DGPCI (Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări), fără să mai fie nevoie ca oamenii să meargă la ghișee.

Acest lucru se aplică pentru numerele permanente, cele de probă, temporare sau provizorii.

Cum se face plata pentru plăcuțele de înmatriculare

O altă noutate este eliminarea opțiunii de plată la casieria DGPCI. Aceste taxe pentru producerea plăcuțelor de înmatriculare vor putea fi achitate online.

Noua metodologie vizează și eficientizarea fluxurilor de lucru interne. Documentele precum comenzi de lucru, avize de însoțire, procese-verbale și situații centralizatoare vor fi gestionate electronic. Această schimbare are ca scop reducerea birocrației.

Și alte servicii publice au fost recent digitalizate. Printre acestea se numără livrarea la domiciliu a pașapoartelor simple electronice, dar și a permiselor de conducere internaționale, la cererea românilor.

