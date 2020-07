PNL îl ia de la PSD pe primarul condamnat la 3 ani și care a pus pe clădirea primăriei un banner: “F*ck UE, f*ck NATO”!

Acum 2 ani, în iulie 2018, Jean Jipa primea 3 ani de închisoare cu suspendare pentru delapidare, fals intelectual și abuz în serviciu, și-a dat demisia și apoi și-a retras-o imediat

Jipa a făcut carieră din traseismul politic, trecând pe la PDL, PNL, PSD și, acum, înapoi la PNL

Jean Jipa, primarul din Ogrezeni, comuna natală a șefului PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, a schimbat acum câteva zile din nou barca.



Jean Jipa, primarul din Ogrezeni

După 4 mandate în care s-a perindat pe la PDL, PNL și PSD, Jipa ar urma să revină la liberali.

El n-a putut fi contactat de Libertatea, însă mai mulți oameni din PNL și PSD Giurgiu au confirmat informația pentru ziar. PSD s-ar fi orientat către un alt candidat pe care să-l propună pentru scaunul ocupat în ultimii 16 ani de Jean Jipa. “A contat și condamnarea în primă instanță”, spun sursele Libertatea.



Isprăvile lui Jipa



A fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru delapidare, abuz în serviciu, fals intelectual

În iunie 2018, Jean Jipa a primit 3 ani de închisoare cu suspendare pentru delapidare, abuz în serviciu și fals intelectual. El fusese trimis în judecată în 2016 împreună cu alți doi angajați ai primăriei. Instanța care a dat sentința a fost Judecătoria Bolintin Vale.

Și-a dat demisia de onoare și s-a întors pentru că “plângeau oamenii”

Pe 9 iulie 2018, la scurt timp după decizia Judecătoriei Bolintin Vale, Jipa și-a dat demisia de onoare.



Avea să revină pe 11 iulie asupra deciziei, invocând “lacrimile” sătenilor și “tristeţea voastră purtată în tăcere”.



Afiș pe primărie cu mesajul “F*ck UE, F*ck NATO, F*ck USA și p-ăia de la București”

Acum 3 ani, pe primăria din Ogrezeni a apărut un mesaj ofensiv la adresa UE, NATO, SUA și a autorităților centrale, după ce primarul era supărat că nu se mai poate fuma în cabinetul său.

Bannerul afișat pe clădirea Primăriei Ogrezeni

“În această instituție, în cabinetul primarului, SE FUMEAZĂ ORICÂT, ORICÂND, ORICE (LEGALE)! F*ck UE! F*ck NATO! F*ck USA și p-ăia de la București”, era scris pe bannerul roșu, agățat de partea superioară a primăriei.



La câțiva ani distanță, Jean Jipa avea să declare, pentru PRO TV, că el nu era în țară când apăruse mesajul.



Reporterii de la emisiunea România, Te Iubesc îl surprindeau, însă, cu scrumiera în birou.



PRO TV: milioane cheltuite în 16 ani fără să pună canalizare și gaze

Tot la PRO TV, Jean Jipa a recunoscut, senin, că, în ciuda celor 16 ani de mandat, n-a reușit să pună în comună nici apă, nici gaze, nici canalizare, deși “eforturile au fost neîncetate”.



Jurnaliștii punctau că, deși nu făcuse cele trei investiții vitale pentru locuitori, Primăria Ogrezeni și altele din Giurgiu cheltuiseră milioane de euro pe alte lucruri.

A îmbrățișat oamenii în plin coronavirus

În luna aprilie, deși le cerea oamenilor pe Facebook să respecte distanțarea socială și să stea acasă, Jipa a apărut în imagini pe aceeași rețea de socializare în timp ce îmbrățișa bătrâni cărora le aducea pachete.

El și o altă persoană au fost amendate cu 4.000 lei.



Explicația primarului PSD din Giurgiu: „Primarul se duce după bani”



Nicolae Barbu, primarul PSD al municipiului Giurgiu, n-a confirmat, nici n-a infirmat informația. Dar a explicat cum se realizează transferurile edililor.



„În perioada aceasta de precampanie e așa o forfotă, mie îmi place să spun că este precum mustul toamna când începe se fiarbă, unul fierbe mai devreme, mai târziu. Se joacă acum. Arată pisica la unii, se încearcă la alții să negocieze trecerea sau funcții, buget. Orice primar care anunță că trece cu document, cu adeziune își pierde mandatul.



Dacă partidul de la care pleacă este în posesia adeziunii, o depune la prefectură și în secunda doi, conform Codului Administrativ, își pierde mandatul. Prin urmare nimeni nu o să semneze vreo adeziune decât în ultima zi când trebuie să-și depună dosarul de candidatură.



E o șmecherie pe care au făcut-o toți guvernanții și e valabilă și pentru cei de la putere, și pentru cei din opoziție”, explică el.



Barbu dezvoltă: „Primarii se duc după fonduri, după lucrări pentru că bugetul oricărei primării este un buget limitat. Fiecare primar încearcă să-și croiască viitorul, iar primarii au schimbat mereu. Și în trecut au fost primari PSD, cel puțin în Giurgiu, când era guvern PNL, la strigătură se duceau în PNL”.



Șeful PSD Giurgiu face o comparație cu transferurile din fotbal.



”Primarul se duce după bani, din ce știu eu sunt lovituri de imagine, e ca în fotbal, încerc să-l iau pe jucătorul ăla, până la urmă clar cine a semnat și cine a plecat, în rest sunt la nivel de intenții”.



Nu sunt excluse și loviturile sub centură. ” E o poziție și aceasta să ții partidul din care faci parte până în ultima zi și acela nu are candidați se trezește în ultima zi de depunere a candidaturii că nu are candidați. Face parte din regula jocului”.



Europarlamentarul Dan Motreanu, liderul PNL Giurgiu, nu a răspuns întrebărilor ziarului.



