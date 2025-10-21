Harta numelor alternative pentru capitale europene

Pagina de Instagram @forummapping a folosit inteligența artificială pentru a „boteza” capitalele Europei în funcție de spiritul și trecutul lor. Dacă Parisul a primit un nume romantic – „City of Light”, iar Roma, unul imperial – „Eternal City”, Bucureștiul a fost supranumit „Paris of the East” – Micul Paris din Est.

Harta prezintă poreclele cele mai cunoscute ale capitalelor Europei. Fiecare țară este colorată distinct, iar pe teritoriul ei este afișat un nume reprezentativ pentru capitala respectivă.

Porecla în cazul Londrei – „The Big Smoke” – datează din secolul XIX, când orașul era acoperit de smog gros produs de cărbune. După Marea Ceață din 1952, denumirea a devenit și mai populară.

Pentru Berlin, „Grey City” – orașul cenușiu – evocă arhitectura sobru-industrială, perioada postbelică și atmosfera specifică Berlinului de Est și de Vest, contrastând cu viața culturală vibrantă.

Potrivit publicației Blic.rs, parte a grupului Ringier, inteligența artificială a reușit să atingă o coardă sensibilă în inimile sârbilor. După ce i-a analizat istoria, un algoritm a ales pentru Belgrad un supranume simbolic, plin de forță și renaștere: „Phoenixul alb”.

Mulți sârbi s-au simțit profund mândri de această alegere.

Bucureștiul, „Paris of the East”

Porecla aleasă de Inteligența Artificială pentru București este „Paris of the East”.

Bucureștiul a fost denumit „Paris of the East” (Micul Paris al Estului) în secolul al XIX-lea și începutul secolului XX datorită asemănărilor arhitecturale, culturale și urbanistice cu Parisul, dar și datorită rolului său de capitală modernă europeană în acea perioadă.

Această poreclă reflectă mai mulți factori:

Influența arhitecturală franceză puternică, vizibilă în numeroase clădiri, bulevarde elegante și spații publice, mulți arhitecți români studiind la Paris și preluând stilul eclectic și neoclasic francez.

Dezvoltarea urbană în stilul parizian, cu bulevarde largi, parcuri și grădini publice precum Parcul Cișmigiu și Bulevardul Carol I, inspirate de mecanismele moderne de urbanism implementate în Paris de Haussmann.

Viața culturală bogată și cosmopolită, cu teatre, cafenele și saloane care aminteau de capitala Franței.

O perioadă de prosperitate în care Bucureștiul a fost un centru politic, economic și cultural important în Europa de Est.

Denumirea simbolizează perioada de modernizare și occidentalizare a orașului care continua să fie perceput ca un oraș elegant și sofisticat în regiune.

