New York Times relatează într-un articol despre posibile legături între Cambridge Analytica și PSD, în timpul campaniei electorale din 2016. Aceștia citează un consultant britanic al Cambridge Analytica.

Consultantul susține că a fost abordat înainte de alegerile parlamentare din 2016, pentru a trimite o echipă de 2-3 oameni în staff-ul de campanie al social-democraților. Acesta a citat dintr-un e-mail în care Mark Turnbull, unul din directorii de la Cambridge Analytica, a menționat despre o solicitare în care vorbea despre posibila asistență în campanie, care presupunea consultanță strategică, pentru 2-3 luni.

Did #CambridgeAnalytics manipulate the 2016 election in #Romania ? In the Channel 4 report they refer to a secret operation at an East European election. They offered me a job in August 2016, a few months before the election…

— Rupert Wolfe Murray (@wolfemurray) March 21, 2018