Ce este rovinieta

Rovinieta este o taxă de utilizare a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi din România și a fost introdusă pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere. Plata acesteia este obligatorie pentru toate vehiculele înmatriculate, indiferent dacă este vorba de automobile, autoutilitare, camioane sau autobuze, iar tarifele diferă în funcție de categoria vehiculului și de durata pentru care se achiziționează rovinieta.

Începând cu data de 1 septembrie 2025, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat noile tarife pentru rovinietă, valabile pentru toate categoriile de vehicule care circulă pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din România.

Cât costă rovinieta în 2025

Cum spuneam, începând din septembrie, au intrat în vigoare noile reglementări referitoare la noile tarife ale rovinietei, precum și sancțiunile aplicate pentru utilizarea drumurilor naționale fără o rovinietă valabilă. Cuantumul taxei de drum variază în funcție de tipul autoturismului și de perioada pentru care se achită. Perioada de valabilitate minimă este de o zi, iar cea maximă de 12 luni. În cele ce urmează îți prezentăm tarifele rovinietei pentru fiecare categorie de autovehicule, potrivit site-ului oficial CNAIR (sumele sunt exprimate în euro):

Categoria A – Autoturisme

1 zi = 3,5 euro

10 zile = 6 euro

30 de zile = 9,5 euro

60 de zile = 15 euro

12 luni = 50 euro

Categoria B – Vehicule de transport marfă cu masa totală maxim autorizată între 0 și 3,5 tone

1 zi = 8,6 euro

10 zile = 11,5 euro

30 de zile = 18,2 euro

60 de zile = 28,8 euro

12 luni = 96 euro

Categoria C – Vehicule de transport marfă cu masa totală maxim autorizată între 3,5 și 7,5 tone

1 zi = 4 euro

7 zile = 16 euro

30 de zile = 32 euro

12 luni = 320 euro

Categoria D – Vehicule de transport marfă cu masa totală maxim autorizată între 7,5 și 12 tone

1 zi = 7 euro

7 zile = 28 euro

30 de zile = 56 euro

12 luni = 560 euro

Categoria E – Vehicule de transport marfă cu masa totală maxim autorizată mai mare sau egală cu 12 tone, cu maxim 3 axe (inclusiv)

1 zi = 9 euro

7 zile = 36 euro

30 de zile = 72 euro

12 luni = 720 euro

Categoria F – Vehicule de transport marfă cu masa totală maxim autorizată mai mare sau egală cu 12 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)

1 zi = 11 euro

7 zile = 55 euro

30 de zile = 121 euro

12 luni = 1.210 euro

Categoria G – Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv șoferul) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv șoferul)

1 zi = 4 euro

7 zile = 16 euro

30 de zile = 32 euro

12 luni = 320 euro

Categoria H – Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv șoferul)

1 zi = 7 euro

7 zile = 28 euro

30 de zile = 56 euro

12 luni = 560 euro

Cum verifici dacă ai rovinietă valabilă

Șoferii care urmează să plece la drum și nu sunt siguri dacă rovinieta lor mai este în termen pot afla foarte repede acest lucru. Verificarea se face simplu, online, prin intermediul platformei eRovinieta.ro sau, alternativ, pe site-ul e-Rovinieta.ro. Pentru a afla dacă taxa de drum este valabilă conducătorul auto trebuie să introducă numărul de înmatriculare al vehiculului sau seria de șasiu (VIN, Vehicle Identification Number). În câteva secunde, sistemul afișează automat dacă rovinieta este valabilă sau dacă este necesară achiziționarea unei noi taxe de drum.

Cum se poate plăti rovinieta

Există mai multe posibilități de a cumpăra rovinietă, atât fizic, cât și online. Taxa de drum este disponibilă la toate agențiile CNAIR, precum și la oficiile Poștei Române. De asemenea, șoferii o pot achiziționa direct din benzinăriile partenere, precum OMV-Petrom, Rompetrol, MOL, LukOil și Socar. Pentru cei care preferă metodele digitale, plata se poate efectua și online, pe platformele autorizate de CNAIR, ori prin SMS, în rețelele Orange, Vodafone, Digi și Telekom.

Drumurile din România sunt supravegheate cu camere video care depistează autovehiculele fără rovinietă

În cazul achitării prin SMS, procesul este foarte simplu: conducătorul auto trebuie să trimită un mesaj la numărul 7500, care trebuie să conțină numărul de înmatriculare al vehiculului (scris fără spații), urmat de un spațiu și litera corespunzătoare categoriei mașinii. Sistemul va răspunde imediat cu un mesaj de confirmare care include categoria vehiculului, numărul de înmatriculare, perioada de valabilitate a rovinietei și prețul total (în euro, atât fără TVA, cât și cu TVA).

Pentru a finaliza achiziția, utilizatorul trebuie să trimită un SMS de confirmare cu textul „DA”, însă numai după ce verifică atent corectitudinea datelor primite. Ulterior, șoferul va primi un nou mesaj de confirmare, în care se menționează data și ora de expirare a rovinietei, care este valabilă din momentul primirii acestui SMS. Rovinieta poate fi plătită cu cel mult 30 de zile înainte de expirarea rovinietei anterioare, iar șoferii pot stabili o dată de începere a valabilității ulterioară momentului plății, în funcție de planurile lor de deplasare.

Amenzi mai mari pentru lipsa rovinietei

Majoritatea drumurilor din România sunt supravegheate cu ajutorul unui sistem de camere video speciale fixe, care depistează autovehiculele ce circulă fără rovinietă valabilă. Lipsa unei roviniete valabile atrage amenzi considerabile, care variază în funcție de tipul vehiculului, fie că este vorba de autoturisme, autoutilitare sau mijloace de transport persoane.

De la începutul toamnei anului 2025, amenzile pentru șoferii care circulă fără rovinietă valabilă au crescut semnificativ și variază între 500 de lei pentru autoturisme și 11.900 de lei pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maxim autorizată mai mare sau egală cu 12 tone, cu minimum patru axe (inclusiv).

Un șofer poate fi amendat o singură dată în decurs de 30 de zile, iar procesul verbal poate fi întocmit și în lipsa acestuia. Odată ce conducătorul auto a fost sancţionat, inspectorii CNAIR au la dispoziţie 60 de zile pentru a-l informa în legătură cu amenda. Amenda propriu-zisă poate fi însoțită de măsuri administrative suplimentare, cum ar fi reținerea certificatului de înmatriculare al vehiculului.

De asemenea, acolo unde este cazul, poate fi suspendată licența de execuție aferentă operatorului de transport, până în momentul în care conducătorul auto va face dovada achitării tarifului taxei de drum.

Când poți recupera banii pe rovinietă

Dacă pentru același autovehicul se achită, din greșeală, două roviniete care acoperă perioade de valabilitate ce coincid chiar și pentru o singură zi, CNAIR are obligația de a restitui contravaloarea tarifului aferentă intervalului suprapus.

Potrivit Ordinului nr. 748/2019 emis de Ministerul Transporturilor, „dacă pentru același vehicul se achită tariful de utilizare de două sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate care se suprapun pentru cel puțin o zi, CNAIR va returna contravaloarea tarifului corespunzător perioadei de suprapunere”.

Suma rambursată se calculează proporțional cu durata suprapunerii dintre roviniete din care se scad cheltuielile legate de transferul banilor și comisionul reținut de distribuitorul sau procesatorul de plăți. Suma va fi returnată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

De asemenea, conform prevederilor aceluiași ordin legislativ, proprietarul care vinde o mașină care are o rovinieta încă valabilă poate să solicite la rândul lui la CNAIR returnarea sumei de bani pentru perioada de valabilitate rămasă a taxei de drum. În esență, este vorba despre intervalul de timp în care valabilitatea a două roviniete pentru același automobil coincide.

O astfel de suprapunere apare, de obicei, atunci când un autovehicul este vândut, iar rovinieta deţinută de fostul proprietar al acestuia este încă în termen. Deoarece legislația în vigoare obligă noul proprietar să cumpere propria rovinietă, se ajunge în situația în care pentru aceeași mașină au fost eliberate două roviniete valabile în același timp.

Poți să soliciți rambursarea banilor şi în cazul radierii definitive din circulație a autovehiculului și depozitarea acestuia într-un spațiu autorizat, deținut conform prevederilor legale în vigoare. De asemenea, ai dreptul să soliciți restituirea banilor dacă dezmembrezi, casezi sau predai mașina către o unitate specializată pentru dezmembrare.

În același timp, scoaterea definitivă a vehiculului din România sau declarararea furtului autovehiculului sunt alte două situații în care ai dreptul la rambursarea contravalorii taxei de drum.

Acte necesare pentru restituirea banilor pe rovinietă

Este important de reținut faptul că solicitarea de restituire a contravalorii taxei de drum poate fi transmisă numai după ce expiră perioada de valabilitate a rovinietei plătite de fostul proprietar al autovehiculului. La această cerere va trebui să se anexeze și o copie a documentelor care confirmă înstrăinarea mașinii, o copie a cărții de identitate sau a certificatului de înmatriculare al mașinii, pe care va trebuie să apară înscrisul „conform cu originalul”, semnătura și ștampila utilizatorului, dacă este cazul.

La aceste acte se va adăuga și actul care dovedește radierea autovehicului din evidențele fiscale, de asemenea în copie. Restituirea contravalorii rovinietei mai poate fi solicitată și în alte situații. Trebuie să știi că restituirea banilor se face doar la cererea utilizatorului, iar formularele de cerere pentru recuperarea sumei achitate pentru toate aceste situații sunt disponibile pe site-ul oficial al instituției.

Vezi şi în ce situaţie şi cum pot recupera șoferii banii plătiți pe asigurarea RCA!

