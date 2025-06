„Mi-a zis să votez cu primarul, că altfel o să-mi ceară 40 de lei pe carne”

Era mijloc de septembrie, cald ca vara, când Florin Lăcătuş a dat sfară-n Cipău, un sat satelit al oraşului Iernut din Mureş, anunţând oamenii că a tăiat un porc şi că-i aşteaptă la el acasă, să le dea câte-un kil de carne. Nu gratis, ci doar contra promisiunii că, peste câteva zile, ei îl vor vota pe Ioan Nicoară, cel care le era primar de peste un deceniu.

Liberalul Ioan Nicoară. Foto: Facebook

Vestea că în sat există o pomană a porcului ad litteram a produs mare bucurie în comunitatea de romi de pe strada Gării. „M-am dus, mi-a dat un kil de carne şi mi-a zis cu cine să votez, dar nu mai ţin minte exact numele acelei persoane”, le-a declarat Vasile* poliţiştilor care l-au audiat, după câteva zile.

„Am auzit că ne cheamă la el, dar eu n-am mers”, şi-a amintit Floricel*, „s-a dus soţia şi a primit carne și o sticlă de bere”. Audiată, la rându-i, Viorica* a spus că, după ce a intrat în curtea lui Lăcătuş, acesta i-a cântărit „2 kg de carne de porc, pe care mi le-a băgat într-o sacoșă și mi-a dat-o, împreună cu o sticlă de bere Neumarkt, zicându-mi să votez cu primarul de acum, că altfel o să-mi ceară să-i plătesc 40 de lei pe carne”.

Animalul sacrificat, s-a descoperit mai târziu, avea cam 150 de kilograme, ceea ce înseamnă că prin curtea lui Lăcătuş s-au perindat zeci de alegători care s-au pricopsit cu câte o sacoşă cu carne, plus berea aferentă. Numai că poliţia a fost sesizată câteva zile mai târziu, când de pe uliţă dispăruse şi ultima mireasmă de friptură, iar singurii care au mai recunoscut că au mâncat din porcul electoral au rămas Vasile, Floricel şi concubina lui.

Dat în vileag de un bărbat care n-a primit carne şi bere gratis

La alegerile locale din 2020, favoritul lui Lăcătuş se lupta pentru scaunul de primar al oraşului Iernut cu Simona Turcu, candidata PSD. La câteva zile de la pomana porcului electoral, Turcu a mers în localitatea Cipău, ca să-i convingă pe oamenii de acolo să o voteze.

Şi-n timp ce împărţea pliante şi promisiuni, alături de stafful ei de campanie, la ea a venit un bărbat care i-a mărturisit că e foarte supărat, pentru că oamenii din sat au primit gratis carne de porc şi bere, ca să-l voteze pe Ioan Nicoară la primărie, numai el n-a primit nimic.

Mai târziu, şi alţi localnici i-au povestit candidatei PSD cum au primit ei carne și bere de la Lăcătuş. Iar relatările lor au fost filmate şi apoi stocate pe un stick care, ulterior, a fost depus ca probă la dosar.

Simona Turcu a mers la poliţie şi a depus plângere, reclamând o posibilă corupere a alegătorilor.

Inculpat: „Arăt că eu nu fac politică, porcul avea piciorul rupt”

Chemat la audieri, Florin Lăcătuş s-a jurat pe carne de porc că a sacrificat mai devreme animalul pe care-l creştea pentru Crăciun, doar pentru că acesta şchiopăta. Iar carnea, a adăugat el, a vândut-o „la kilogram” oamenilor din Cipău, cu preţul de 25 lei/kg, și în niciun caz „în scop electoral, ci pe datorie, numele persoanelor fiind trecute pe caiet”.

Mai întâi, poliţiştii l-au amendat pe bărbatul de 33 de ani, pentru că tăiase porcul în perioada în care era interzis, din cauza pestei porcine. Apoi, au fost identificaţi şi chemaţi la audieri localnicii filmaţi de staff-ul candidatei PSD.

Tot dosarul e construit pe cinci declaraţii, dar ancheta a durat doi ani. Acuzat de coruperea alegătorilor, Lăcătuş a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduş abia în septembrie 2022.

În sala de judecată, bărbatul a declarat că „într-o dimineaţă, când m-am trezit, porcul avea piciorul rupt, iar medicul veterinar mi-a spus că trebuie sacrificat, pentru că poate să moară. Am preferat să-l tai şi am anunţat câţiva oameni, pe care-i ştiam mai corecţi. În cadrul partidului (PNL – n.r.) nu am nicio funcţie sau rol. Arăt că eu nu fac politică. Arăt că în fiecare an tai câte 3-5 porci, duc carnea la analiză, iar dacă totul este în regulă, vând această carne, cu plata în rate”, a precizat bărbatul, în faţa instanţei.

El a explicat că unii consăteni nu au fost serviţi, chiar dacă livrarea era contra cost, pentru că „nu mi-au dat banii când le-am vândut carne de porc, cu alte ocazii”.

Răsucirea martorilor: „Nu ştiu ce adevăr aş putea spune, eram beat”

Cei trei martori care recunoscuseră că au primit pomana electorală au fost audiaţi de instanţă la trei ani de la evenimente. Timp în care, locuind în acelaşi sat cu inculpatul, au interacţionat adesea cu acesta.

În sala de judecată, Viorica a negat că ar fi primit ceva de la Florin Lăcătuş şi a susţinut că, în acea zi, „am cumpărat carnea şi berea de la magazin. A doua oară când am fost la magazin, după alte cumpărături, am mers cu soţul meu”; acolo era şi candidata PSD, cu echipa de campanie, iar „soţul şi Vasile au spus, în glumă, că se dă carne gratis de către Florin, pentru vot. Noi nu am ştiut că am fost filmaţi, am realizat asta doar a doua zi, când ne-au chemat poliţiştii la audieri, spunându-ne că există o filmare.”

La rându-i, Floricel l-a invocat pe zeul Bacchus. „Nu ştiu dacă concubina mea Viorica a fost la inculpat şi dacă a primit carne de porc gratuit”, s-a răsucit el, la proces. „Arăt că am fost mort de beat. Am fost eu şi mama mea la declaraţii, iar poliţiştii ne-au spus să spunem adevărul, că dacă nu, ne pun cătuşele, iar eu am spus că nu ştiu ce adevăr aş putea spune, în condiţiile în care eram beat”, s-a apărat bărbatul.

Ultimul martor, Vasile, a precizat şi el că, în ziua cu pricina, se întorcea de la magazin, unde-şi făcuse cumpărăturile, când s-a întâlnit pe drum „cu doamna Simona (Turcu – n.r.), care era candidată la alegeri. Ne-a întrebat ce se întâmplă prin sat şi noi i-am spus, în glumă, că se dă carne pentru voturi. Doamna ne-a filmat fără ca noi să ştim, iar când am întrebat-o de ce ne filmează, a închis telefonul. A doua zi, am fost chemat la declaraţii la poliţie, iar poliţistul ne-a spus să declar ca pe filmare, dacă nu, voi fi încătuşat”.

Achitarea: „Nu rezultă, în mod irefutabil, că ar fi dat carne de porc cu titlu oneros”

La solicitarea lui Lăcătuş, instanţa a audiat alţi doi bărbaţi, care-l ajutaseră să taie porcul. Ei au declarat că, la „ignatul” din septembrie 2020, „la o parte din persoanele care au venit la inculpat, acesta le-a dat carne de porc, scriind pe un carneţel cât datorează”, iar consăteanul supărat că nu primise deloc „are probleme psihice şi nimeni nu prea îl bagă în seamă”, iar în acea zi, el „a ajuns când carnea se terminase deja”.

În luna mai a anului trecut, Judecătoria Luduş a decis achitarea lui Florin Lăcătuş, pentru că la dosar nu există „probe decisive, complete, sigure, de natură a conduce la concluzia că inculpatul ar fi săvârșit infracțiunea de corupere a alegătorilor”, se precizează în motivarea deciziei.

Judecătorul mai spune că, din probele administrate, „nu rezultă, în mod neechivoc şi irefutabil, că inculpatul Lăcătuş Florin ar fi dat carne de porc, în septembrie 2020, cu puţin timp înaintea alegerilor locale, mai multor persoane din localitatea Cipău, cu titlu oneros”.

Martorii spun că au fost influenţaţi, iar condamnarea e simbolică

Procurorii au atacat decizia, criticând faptul că instanţa și-a fundamentat hotărârea doar pe declarațiile contradictorii date de martori în cursul judecății. Parchetul mai spune că Judecătoria Luduş nu a ținut cont nici de faptul că Floricel a spus, în sala de judecată, că „a fost căutat în cartier de Lăcătuş Florin, pentru declarația ce urma să o dea, și că, anterior audierii, s-a întâlnit cu inculpatul și i-a spus că o să declare că a fost beat atunci”.

Curtea de Apel Târgu Mureș. Foto: curteadeapelmures.ro

Dosarul a ajuns la Curtea de Apel Târgu Mureş, unde cei trei „martori-cheie” au fost reaudiaţi. Viorica a recunoscut că în prima declaraţie, dată în anchetă, ea a spus adevărul şi că la Judecătoria Luduş a minţit.

Pe 29 mai anul acesta, Curtea de Apel Târgu Mureş a decis că, fără nicio îndoială, Florin Lăcătuş a comis fapta de care e acuzat. Potrivit Codului Penal, coruperea alegătorilor, adică „oferirea sau darea de bani, de bunuri (în afara celor cu valoare simbolică, inscripționate cu însemnele unei formațiuni politice) ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi”.

În cazul bărbatului din Iernut, instanța s-a orientat „înspre pedeapsa minimă, având în vedere şi perioada îndelungată de la comiterea faptei”, apoi a dispus amânarea aplicării pedepsei de 6 luni de închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. Florin Lăcătuş a fost obligat să presteze 40 de zile de muncă în folosul comunităţii, la Primăria din Iernut sau din comuna Ogra.

Dosarul a fost finalizat printr-o condamnare definitivă, după 4 ani şi 8 luni de anchetă şi de procese. În septembrie anul acesta, fapta s-ar fi prescris.

Într-un deceniu, doar 15 dosare de corupere a alegătorilor

În sala de judecată, avocatul lui Lăcătuş a acuzat că este „un dosar cu iz politic” şi „o răfuială politică între cele două partide (PSD şi PNL – n.r.)” şi că „din păcate, victima acestei răfuieli a căzut inculpatul”, în condiţile în care „un grup de candidaţi încerca să detroneze pe primarul în funcţie”.

Simona Turcu a candidat din partea PSD. Foto: Facebook

În septembrie 2020, Ioan Nicoară a câştigat din nou postul de primar, la o diferenţă de 255 de voturi faţă de Simona Turcu. Cercetările penale nu au demonstrat că el ar fi avut vreo implicare în cazul de corupere a alegătorilor cu carne de porc şi bere.

La proces, contracandidata lui Nicoară a fost întrebată de instanţă dacă, în perioada acelor alegeri, Florin Lăcătuş a fost activ în susţinerea vreunui candidat. Simona Turcu a răspuns afirmativ, precizând că, „în ziua alegerilor, a dus cu maşina personală oamenii la vot. Ştiu acest lucru de la stafful meu de campanie”.

Anul trecut, Nicoară a încercat să obţină un nou mandat de primar la Iernut, dar a fost învins de candidatul PSD.

În România postdecembristă, coruperea alegătorilor s-a perpetuat şi a evoluat, de la oferirea de făină şi ulei, până la criptomonede. Dar, potrivit datelor de pe rejust.ro, în ultimii zece ani, pe rolul instanţelor au ajuns doar 15 dosare deschise în urma unor sesizări, în care procurorii au mers până la capăt cu ancheta. Cazul porcului electoral sacrificat la Iernut e unul dintre ele.

* Nu este numele real al martorilor din dosar.