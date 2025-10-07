„Vreau să vă spun că, de exemplu, în Uniunea Europeană, într-un an de zile, se estimează că prin infecţii cu bacterii multirezistente, de obicei nosocomiale, mor câteva zeci de mii de persoane, în toată Uniunea Europeană, 50.000 de persoane mor în fiecare an”, a subliniat Rafila gravitatea situației actuale.

Legătura dintre consumul de antibiotice și rezistența bacteriană

Potrivit estimărilor făcute de el, până în 2050, infecțiile cu bacterii multirezistente ar putea deveni prima cauză de mortalitate la nivel global.

Costurile asociate acestei probleme ar putea depăși 100 de trilioane de dolari anual, incluzând cheltuieli medicale, sociale și indirecte.

Rafila a explicat diferențele regionale în consumul de antibiotice: „Ţările nordice consumă foarte puţine antibiotice. […] În sud avem altă tradiţie. Care sunt ţările care consumă antibiotice: România, Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia. Aici se consumă multe antibiotice şi o să vedeţi hărţile în roşu închis şi la consum, şi la rezistenţă”.

Conceptul „One Health”

Fostul ministru a abordat și conceptul „One Health”, subliniind legătura dintre sănătatea umană, animală și mediul înconjurător în contextul rezistenței la antibiotice.

El a menționat că utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor și acvacultură contribuie la această problemă.

Rafila a subliniat importanța limitării circulației bacteriilor, a dezinfecției corecte și a utilizării judicioase a antibioticelor.

De asemenea, a menționat reglementările stricte impuse fabricilor de medicamente pentru a preveni poluarea mediului cu antibiotice.

