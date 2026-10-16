Viscol puternic în Poiana Brașov. Imagini spectaculoase cu prima ninsoare din Postăvaru

Prima ninsoare s-a așternut în Postăvaru. În mediul online au apărut imagini spectaculoase cu stratul de zăpadă de câțiva centimetri care a acoperit vârful muntelui. În Poiana Brașov sunt anunțate viscol puternic și pentru weekendul 16-18 noiembrie, iar maximele din termometre nu vor depăși 2 grade Celsius.

A venit prima ninsoare din Postăvaru

Turiștii care merg în weekendul 16-18 octombrie la Poiana Brașov vor avea parte de o surpriză. Primul strad de zăpadă s-a așternut deja în Masivul Postăvaru. În cursul nopții dintre 15 spre 16 octombrie, prima ninsoare a acoperit vârful muntelui.

În mediul online au apărut și imaginile spectaculoase cu prima ninsoare din Masivul Postăvaru. Așa cum se vede în filmările distribuite pe Facebook, un strat de consistent de zăpadă a acoperit terasele deschise în jurul telecabinei și telegondolei.

Internauții au reacționat imediat la imaginile cu zăpada din Postăvaru

Prima zăpadă din Postăvaru a atras și un val de reacții în mediul online. Cei mai mulți dintre internauți s-au bucurat să vadă imaginile desprinse parcă dintr-o poveste de iarnă.

„Ce frumos peisaj”; „Lasă că vine și la noi”, „Feeric, atmosfera de basm”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți, alături de multe altele în care oamenii exclamau „super” sau lăsau emoticoane cu inimioare.

Nu au lipsit însă nici românii care au criticat prima zăpadă și chiar „i-au reproșat” că a venit prea devreme, având în vedere că este doar luna octombrie.

„Vrajeală maximă”; „Crăciun fericit”; „Nuuuu.. Prea devreme.. Brrrr”, „Cam devreme ținând cont că suntem în octombrie”, sunt câteva dintre mesajele românilor care nu s-au bucurat că a venit ninsoarea la munte.

Imaginile au fost surprinse și de camerele de supraveghere instalate la o terasă din Postăvaru și transmise în direct pe YouTube.

O atenționare de la ANM pentru viscol și ninsoare este valabilă până vineri seara

Meteorologii ANM au emis o avertizare de vreme rea, valabilă pentru mai multe zone din România, în intervalul 14 - 16 octombrie. Experții au anunțat vijelii în mai multe regiuni din țară și viscol în zonele montane. Pe creste au fost anunțate inclusiv episoade de lapoviță și ninsoare.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului miercuri (14 octombrie) în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și izolat în sudul Banatului cu viteze la rafală în general de 45-55 km/h, iar joi și vineri (15 și 16 octombrie) local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei și izolat în restul teritoriului (viteze de până la 40-50 km/h).

În zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură, vor fi rafale de 60-80 km/h.

La altitudini mari, în general de peste 1.500 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și cu precădere în Carpații Meridionali și Orientali, pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 5-15 cm”, se arată în avertizarea meteorologică de la ANM.

Scăderi de temperatură și ploi în vestul și centrul țării, anunțate de ANM

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru intervalul 12-25 octombrie 2026, indicând o tendință clară de răcire treptată, însoțită de episoade cu ploi în majoritatea regiunilor și chiar primele temperaturi negative la munte.

În Banat și Crișana, valorile maxime vor coborî de la 18... 19 grade Celsius spre 16 grade Celsius, iar nopțile vor aduce minime de doar 4... 5 grade. Ploile slabe din primele zile se vor extinde în a doua săptămână.

În Transilvania, răcirea va fi accentuată încă din primele zile, când maximele vor scădea de la 16 la 13 grade Celsius, iar minimele nocturne vor atinge 2 grade Celsius. Probabilitatea de ploaie rămâne ridicată pe tot parcursul intervalului.

În Maramureș, mediile diurne vor coborî spre 14 grade Celsius, iar ploile pot deveni mai abundente în a doua parte a perioadei.

Cum va fi vremea în Moldova, Dobrogea și sudul țării

În Moldova, maximele scad de la 15 la 13 grade Celsius, iar minimele ajung la 4... 5 grade Celsius, fiind așteptate ploi la începutul și la finalul primei săptămâni.

În Dobrogea, schimbarea este cea mai accentuată: mercurul din termometre coboară de la 22 de grade Celsius spre 13 grade Celsius, iar minimele ajung la 8... 9 grade Celsius.

În Muntenia și Oltenia, temperaturile diurne se vor stabiliza în jurul a 14... 16 grade Celsius, iar cele nocturne vor oscila între 5 și 6 grade Celsius. În ambele regiuni, episoadele cu ploi se vor menține frecvente.

Meteorologii anunță nopți de îngheț și vânt la munte

La munte, temperaturile diurne vor scădea de la 9 la 5 grade Celsius, iar în timpul nopții se vor înregistra primele valori negative, de până la -1 grad Celsius. Precipitațiile vor fi prezente pe tot parcursul celor două săptămâni.

Prima zăpadă a venit la Bâlea Lac încă din luna septembrie

Turiștii s-au bucurat de un peisaj de iarnă în plină toamnă la altitudini mari. În cursul nopții de 22 septembrie, la Bâlea Lac s-a așternut primul strat de zăpadă din acest sezon, spre surprinderea turiștilor aflați în zona Masivului Făgăraș. Termometrele au coborât la primele ore ale dimineții sub pragul de îngheț, înregistrând o temperatură de -2 grade Celsius.

Scăderea bruscă a temperaturilor și primii fulgi de nea au fost surprinși în imagini publicate în mediul online, declanșând rapid reacții din partea comunității. Pentru o parte dintre iubitorii muntelui, peisajul alb a reprezentat o bucurie vizuală, în timp ce alții s-au arătat surprinși de sosirea timpurie a condițiilor specifice de iarnă.

Transfăgărășanul a fost acoperit de zăpadă la finalul lunii septembrie

La doar o zi după primele ninsori slabe ale sezonului, condițiile meteorologice s-au înrăutățit considerabil pe DN7C - Transfăgărășan. În dimineața de miercuri, 23 septembrie, ninsorile abundente și viscolul au îngreunat traficul în zona Bâlea Lac. Drumarii au intervenit de urgență pentru deblocarea traficului și curățarea carosabilului.