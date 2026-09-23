Iarna a venit brusc pe Transfăgărășan, unde ninsoarea viscolită a schimbat complet condițiile de trafic în zona alpină. Drumarii intervin spre Bâlea Lac cu utilaje cu lamă și au împrăștiat deja peste 5 tone de sare, în timp ce șoferii sunt avertizați să nu plece la drum nepregătiți pentru condiții de iarnă.

De la primul strat de zăpadă la ninsoare abundentă în mai puțin de 24 de ore

Iarna și-a făcut serios simțită prezența pe Transfăgărășan, la numai o zi după prima ninsoare a sezonului. În noaptea de marți spre miercuri, 22 spre 23 septembrie, în zona alpină a nins abundent, iar drumarii au fost nevoiți să scoată utilajele pentru curățarea carosabilului.

Două utilaje au intervenit pe șoseaua montană, iar pentru menținerea carosabilului practicabil au fost folosite peste 5 tone de sare, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov. Miercuri dimineață, circulația era deschisă, însă se desfășura în condiții de iarnă, în special în zona Bâlea Lac.

„Am intervenit cu două utilaje și peste 5 tone de sare pentru curățarea carosabilului”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

La Bâlea Lac erau -1,7 grade Celsius și ningea miercuri dimineață

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat și ea vreme de iarnă de la peste 2.000 de metri altitudine. La ora 8.00, miercuri, 23 septembrie, stația meteorologică Bâlea Lac înregistra o aversă de ninsoare, o temperatură de -1,7°C și o umiditate de 98%. Vântul sufla din nord cu 7,4 metri pe secundă. Și în alte zone montane temperaturile au coborât mult sub cele obișnuite pentru zilele calde de la începutul toamnei. La Vârful Omu au fost raportate aproximativ -5°C miercuri dimineață.