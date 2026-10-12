Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Cum va fi vremea în intervalul 12-25 octombrie 2026

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni, 12 octombrie, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Iată cum va fi vremea în perioada 12-25 octombrie 2026.

Cum va fi vremea în Banat în perioada 12-25 octombrie 2026

Vremea va continua să se răcească la începutul intervalului și astfel media regională a maximelor va fi în scădere de la 19 grade, spre 16...17 grade, iar a minimelor de la 9 grade, până la 4...5 grade.

Ulterior, vor fi ușoare oscilații apropiate de aceste valori medii, cu valori diurne în jurul a 17 grade și nocturne 5...6 grade.

În prima săptămână vor fi perioade scurte cu ploi slabe cantitativ, pe arii restrânse. În a doua jumătate a intervalului, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creștere.

Cum va fi vremea în Crișana în perioada 12-25 octombrie 2026

Valorile termice vor continua să scadă la începutul primei săptămâni și astfel media regională a maximelor va ajunge de la 18 grade, spre 16 grade, iar a minimelor de la 8 grade, până la 4...5 grade.

Ulterior, până la finalul intervalului de anticipație, vor fi variații nesemnificative în jurul acestor valori medii, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie.

În prima parte a intervalului vor fi perioade scurte cu ploi slabe cantitativ, pe arii restrânse. În a doua săptămână, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creștere.

Cum va fi vremea în Transilvania în perioada 12-25 octombrie 2026

Vremea va continua să se răcească în primele zile ale intervalului, astfel încât media valorilor diurne va fi în scădere de la 16 grade, spre 13 grade, iar a celor nocturne de la 10...11 grade, până la 2 grade.

Ulterior, până la finalul intervalului de anticipație, vor fi ușoare variații termice; media maximelor se va situa în jurul a 14 grade, iar a minimelor va fi de 3...5 grade.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate.

Cum va fi vremea în Maramureș în perioada 12-25 octombrie 2026

Vremea va continua să se răcească la începutul intervalului, astfel încât media valorilor diurne va fi în scădere de la 17 grade, spre 14...15 grade, iar a celor nocturne de la 8...9 grade, până la 3 grade.

Până la finalul intervalului de anticipație vor fi ușoare variații termice, dar mediile se vor menține la aproximativ aceleași valori (media maximelor se va situa în jurul a 14 grade, iar a minimelor va fi de 4...5 grade).

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, mai ales în a doua săptămână

Cum va fi vremea în Moldova în perioada 12-25 octombrie 2026

Valorile termice vor continua să scadă la începutul primei săptămâni și astfel media regională a maximelor va ajunge de la 15 grade, spre 13 grade, iar a minimelor de la 11 grade, până la 4...5 grade.

Ulterior, până la finalul intervalului, vor fi variații termice ușoare apropiate de aceste valori medii (media maximelor se va situa în jurul a 14 grade, iar a minimelor va fi de 5...7 grade.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, mai ales la începutul și spre finalul primei săptămâni.

Cum va fi vremea în Dobrogea în perioada 12-25 octombrie 2026

Vremea se va răci în primele zile ale intervalului, astfel încât media valorilor diurne va fi în scădere de la 22 de grade, spre 13 grade, iar a celor nocturne de la 15 grade, până la 8...9 grade.

Până la finalul intervalului de anticipație vor fi ușoare variații termice; media maximelor se va situa în jurul a 16 grade, iar a minimelor va fi de 8...9 grade.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, dar cantități de apă mai însemnate sunt estimate pentru prima săptămână.

Cum va fi vremea în Muntenia în perioada 12-25 octombrie 2026

Valorile termice vor fi în scădere la începutul primei săptămâni și astfel media regională a maximelor va ajunge de la 17 grade, spre 14...15 grade, iar a minimelor de la 13 grade, până la 6 grade.

Ulterior, până la finalul intervalului, vor fi variații termice ușoare, iar mediile reprezentative vor fi de 16 grade pentru valorile diurne și de 6 grade pentru cele nocturne.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, mai ales la începutul primei săptămâni.

Cum va fi vremea în Oltenia în perioada 12-25 octombrie 2026

Vremea va continua să se răcească la începutul intervalului, astfel încât media valorilor diurne va fi în scădere de la 17...18 grade, spre 14 grade, iar a celor nocturne de la 12 grade, până la 5...6 grade.

Până la finalul intervalului vor fi ușoare variații termice, dar mediile se vor menține la aproximativ aceleași valori (media maximelor va oscila între 16 și 18 grade, iar a minimelor va fi în jurul a 6 grade).

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate la începutul și sfârșitul intervalului.

Cum va fi vremea la munte în perioada 12-25 octombrie 2026

La munte, vremea va continua să se răcească la începutul intervalului, astfel încât media valorilor diurne va fi în scădere de la 9 grade, spre 5 grade, iar a celor nocturne de la 5 grade, până la -1 grad.

Până la finalul intervalului de anticipație vor fi ușoare variații termice, dar media maximelor va oscila între 6 și 8 grade, iar a minimelor se va situa în jurul a 0 grade.