Prima zăpadă a sosit la Bâlea Lac: între „vai, nu” și „ce frumos”

În dimineața zilei de marți, 22 septembrie, la Bâlea Lac s-a așternut primul strat de zăpadă. Temperatura înregistrată la primele ore a fost de -2 grade Celsius.

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Primul strat de zăpadă s-a așternut la Bâlea Lac

În cursul nopții de luni spre marți, la Bâlea Lac s-a așternut primul strat de zăpadă. Turiștii care au ajuns în zonă au avut parte de o adevărată surpriză. Dacă pentru unii prima ninsoare din acest sezon a fost o veste bună, pentru alții a fost o surpriză mai puțin plăcută.

Primele imagini cu zăpada de la Bâlea Lac au fost publicate de contul de Facebook Meteoplus, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Părerile au fost împărțite între românii care sunt de părere că iarna a venit prea repede: „cam repede”, „repede a venit iarna” și „vaiiiii nuuuuu” și persoanele care s-au bucurat la primirea veștii: „frumoasă priveliște”, „foarte frumos”.

ANM anunță ploi, frig, lapoviță și ninsori la munte

Intervalul 22 – 24 septembrie este marcat de o scădere accentuată a temperaturilor în majoritatea zonelor istorice. Valorile maxime se vor situa, în general, între 12 și 23 de grade, adică sub mediile multianuale specifice perioadei.

Zonele montane resimt cel mai puternic această masă de aer rece. La peste 1.700 de metri altitudine, precipitațiile îmbracă temporar formă de lapoviță și ninsoare, iar temperaturile nocturne vor coborî în jurul pragului de îngheț. Ploile vor fi prezente în majoritatea regiunilor până joi, izolat acumulându-se cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat.

Când revin temperaturile ridicate în România: prognoza pe regiuni

Vremea se va încălzi treptat în toată țara, începând de vineri. Meteorologii ANM au emis prognoza pe regiuni, pentru perioada 22 septembrie - 4 octombrie. La finalul lunii septembrie și în primele zile din octombrie, vremea va deveni deosebit de caldă pentru această perioadă a anului.

În Banat și Crișana, maximele se vor menține la 16-20 de grade până miercuri. Ulterior, din 26 septembrie, mediile termice diurne vor urca spre 24-26 de grade, iar probabilitatea de apariție a ploilor va fi extrem de redusă. Nopțile vor deveni și ele mai blânde, cu minime în jurul a 10 grade.

În Transilvania și Maramureș, după zilele cu temperaturi scăzute de 15-17 grade, valorile maxime vor urca până la 21-24 de grade spre sfârșitul lunii.

În Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, vremea se va răci treptat la mijlocul acestei săptămâni, până la 19-21 de grade. Începând cu data de 25 septembrie, maximele vor crește, iar vremea se va încălzi treptat. Meteorologii anunță maxime de 22-24 de grade în Moldova și Dobrogea, în timp ce în Muntenia și Oltenia se vor înregistra cele mai ridicate valori din țară, media maximelor atingând 25-27 de grade.