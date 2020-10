Protest în București pentru siguranța femeilor și în pandemie: “Am stat bătută și chinuită. Nu vreau ca fata mea să creadă că așa e normal”

Numărul telefoanelor date la linia gratuită dedicată victimelor violenței s-a dublat în perioada stării de urgență. Și numărul cererilor de consiliere psihologică a crescut în această perioadă. Cu toate astea, multe femei blocate în aceeași casă cu agresorul au amânat momentul de a se salva din cauza nesiguranței și problemelor financiare din pandemie, spun activistele.

„Petrache Florența mă numesc. Sunt supraviețuitoarea violenței în familie!” Așa și-a început Florența discursul de la evenimentul „Împreună pentru siguranța femeilor și pe timpul pandemiei!”, organizat de Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor.

Câteva femei aliniate cu pancarte o ascultă. Și de la distanță, o mână de jandarmi trimiși pentru eveniment. Alte femei din țară sunt în fața calculatoarelor, fiindcă totul a fost transmis și live pe Facebook.

Florența își strânge poșeta mai bine lângă corp.

Am fetița de patru ani și am plecat de lângă agresor tocmai pentru a nu crede că ceea ce trăim noi e ceva normal. Nu vreau să creadă ea, în viitor, că, dacă am stat bătută și chinuită și în toate felurile, trebuie să treacă și ea prin aceeași situație ca a mea.