Potrivit Android Authority, această dezvăluire vine înaintea Summitului Snapdragon 2025, unde compania va prezenta procesorul care va alimenta următoarea generație de telefoane Android premium.

Noua denumire a procesorului

Qualcomm a explicat pe Weibo logica din spatele noii scheme de denumire.

Iată denumirile de până acum:

Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Elite (ține loc de „Gen 4”)

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Compania susține că această convenție reflectă mai bine etapele de dezvoltare a produselor și va fi aplicată viitoarelor platforme Snapdragon.

Adoptarea rapidă de către producători

Xiaomi a confirmat deja că seria Xiaomi 17, care include modelele 17, 17 Pro și 17 Pro Max, va fi lansată cu noul Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Compania a sărit peste denumirea „16” pentru a concura direct cu seria iPhone 17 de la Apple.

De asemenea, e de așteptat ca procesorul să alimenteze și seria Galaxy S26, posibil sub denumirea „Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy”.

Detalii tehnice și performanță

Mai multe informații despre performanță și caracteristici sunt așteptate la Summitul Snapdragon care va avea loc mai târziu în acest an.

Conform sursei citate, zvonurile sugerează că Snapdragon 8 Elite Gen 5 va fi bazat pe procesul de fabricare pe 3nm al TSMC și va include nuclee Oryon personalizate.

Recomandări Șanse pur teoretice să mai avem în 2025 alegeri pentru Primăria București. Grindeanu amenință cu ruperea coaliției, iar Bolojan are o dilemă

În timp ce industria așteaptă cu nerăbdare lansarea efectivă, Qualcomm își continuă inovația în domeniul procesoarelor mobile de top.

Noua denumire și adoptarea rapidă de către producătorii majori indică importanța acestui chipset pentru viitorul dispozitivelor mobile premium cu Android.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE