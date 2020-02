De Bobi Neacșu,

”Eu voi fi întotdeauna pompierul de serviciu acolo unde mi se cere. Nu pot să mă opun deciziei partidului”, a spus europarlamentarul liberal la Realitatea Plus.

Europarlamentarul consideră PNL a detronat USR în Bucureşti, iar Dreapta politică trebuie să dea primarul Capitalei în 2020.

„Din păcate, alegem primarii într-un singur tur. PNL nu are cum să nu aibă candidat propriu la Primăria Capitalei. Ca să candideze Nicusor Dan la Primărie din partea PNL, va trebui în primul rând să intre în partid. Dar asta nu înseamna că il face automat candidatul PNL la primărie. PNL are azi in Capitala intre 30-34%. Astăzi, primul partid din Bucuresti nu mai este USR, ci PNL. Vom sta de vorbă cu toți: PMP, USR, PLUS, cu ALDE, cu toți cei care își asumă valorile Dreptei. Gabriela Firea trebuie indepărtată cu orice preț de la Primăria Capitalei, Dreapta trebuie să dea primarul Capitalei”, a subliniat Rareş Bogdan, conform realitatea.net.

Libertatea a anunţat la mijlolocul lunii ianuarie cine sunt liberalii măsuraţi de PNL pentru a intra în cursa pentru Primăria Capitalei. Pe listă se aflau: Ciprian Ciucu, preşedintele PNL Sector 6 şi fost consilier general la Primăria Capitalei, liderul PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, europarlamentarul Rareş Bogdan, dar şi şeful Cancelariei premierului Ludovic Orban, Ionel Dancă.

