Rezultatele loto din 16 octombrie 2025

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 40 de milioane de lei la 6/49, la tragerea loto din 16 octombrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 40,29 milioane de lei (peste 7,91 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,32 milioane de lei (peste 652.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,13 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,31 milioane de lei (peste 258.600 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 55.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 569.300 de lei (peste 111.700 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 27.100 de lei.

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Ultimul mare premiu la tragerea Loto 6/49 s-a câștigat pe 11 mai 2025 și a fost în valoare de aproximativ 1,96 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online, pe aplicația AmParcat.ro, și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc.

A fost al doilea câștig la categoria I din 2025 la Loto 6/49. Anterior, marele premiu la tragerea Loto 6/49 s-a câștigat pe 30 martie 2025 și a fost în valoare de 6,3 milioane de euro. După ce a plătit impozitul, bărbatul din Timișoara a rămas cu 3,8 milioane de euro.

