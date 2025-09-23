Conform sursei citate, suspecții se aflau la bordul unei ambarcațiuni turistice care naviga în apropierea bazei navale din Salamina. Autoritățile au descoperit fotografii ale fortificației navale pe telefoanele mobile ale celor doi.

Garda de Coastă a fost alertată cu privire la prezența unei ambarcațiuni cu pavilion grec în zona canalului îngust al bazei navale. O navă a Marinei Militare a oprit ambarcațiunea suspectă.

La controlul efectuat de echipajul unei nave de patrulare a Gărzii de Coastă, s-a constatat că cei doi cetățeni români aveau în telefoanele mobile materiale fotografice ale fortificației navale din Salamina.

Suspecții au fost conduși la Căpitănia Centrală din Pireu, unde au fost arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal (spionaj), potrivit Kathimerini.

Autoritățile au confiscat trei telefoane mobile, precum și sume de 4.700 de euro și 400 de dolari găsite asupra suspecților. Ambarcațiunea a fost direcționată către portul Paloulia din Salamina pentru o verificare amănunțită a documentelor de navigație.

Garda de Coastă elenă a emis un comunicat oficial confirmând detaliile operațiunii și arestarea celor doi cetățeni români pentru acuzații de spionaj. Incidentul ridică întrebări cu privire la securitatea instalațiilor militare grecești și posibilele activități de spionaj în regiune.

