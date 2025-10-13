CVLT/764 este o rețea extremistă de dreapta acuzată de distribuirea de materiale pornografice cu minori și crime indirecte.

Ani întregi, liderul „Tigrul Alb” ar fi torturat online copii și tineri, ajungând chiar să convingă un adolescent american de 13 ani din Washington să se sinucidă.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Rețeaua de sadici de pe internet care vizează copii și adolescenți

Anchetatorii experimentați au fost șocați când au raportat descoperirile din iunie. Shahriar J. se află în arest și așteaptă rechizitoriul în care va fi acuzat de crimă.

Dar oroarea nu se termină cu arestarea germano-iranianului, Shahriar J., care se autointitula online „Tigrul Alb”, era doar o mică parte a unei rețele de sadici de pe internet care vizează copii și adolescenți cu probleme mentale.

Anchetatorii continuă să caute suspecți care au avut contact cu „Tigrul Alb”. Un utilizator de internet care, împreună cu Shahriar J., a urmărit în direct pe telefonul mobil sinuciderea băiatului american de 13 ani nu a fost încă prins.

„Tim” s-a spânzurat de un gard, în fața camerei de filmat

Inițial, Parchetul l-a anchetat pe „Tigru” sub suspiciunea de crimă indirectă. În colaborare cu alți autori acesta l-ar fi determinat pe minorul american „Tim” să se spânzure de un gard în fața camerei de filmat.

Băiatul din statul Washington avea doar 13 ani. Reporterii Bild îl numesc „Tim”. Foto: Instagram

Anterior, la mijlocul anului 2021, poliția a primit informații conform cărora „Tigrul Alb” distribuia pornografie infantilă online și a făcut presiuni asupra unei fete pentru a se sinucide. Ofițerii au abandonat cazul după o anchetă superficială.

Câteva luni mai târziu, „Tim” era mort. Shahriar J. a fost arestat abia în ​​iunie 2025.

Arestări în România

Multe dintre concluziile anchetatorilor au fost preluate dintr-un raport secret al Europol. Anchetatorii au documentat cel puțin trei cazuri majore din Europa, direct legate de rețeaua criminală.

Au avut loc arestări în România și în Franța, în timp ce alți suspecți au fost identificați, dar nu au fost încă arestați, în Italia, Olanda și Regatul Unit.

În total au fost identificați 20 de membri activi sau foști, iar câțiva sunt căutați la nivel internațional.

Producerea, deținerea și distribuirea de pornografie infantilă, exploatarea sexuală a minorilor, manipularea psihologică prin rețelel sociale, tentativă de omor și trafic de droguri

Euu sunt acuzați de o gamă largă de infracțiuni: producerea, deținerea și distribuirea de pornografie infantilă, exploatarea sexuală a minorilor, manipularea psihologică a victimelor prin intermediul rețelelor sociale și, în cazuri individuale, tentativă de omor și trafic de droguri.

Avocatul „Tigrului Alb”, dr. Christiane Yüksel relatează, într-un podcast Bild, că anchetele sunt „pline de întrebări fără răspuns” și face acuzații grave la adresa autorităților. „Pot spune cu siguranță că Parchetul a încercat să-mi obstrucționeze munca. A trebuit să lupt timp de două luni pentru a obține acces deplin la dosare. Acesta nu este un proces echitabil”.

Avocatul apărării: „Deepfakes”

Nu-i este clar, de exemplu, dacă dosarele confiscate de la Shahriar J. sunt autentice, cu așa-numitele „deepfakes”: „Teoretic, acestea ar putea fi videoclipuri sau fotografii care nu sunt reale”.

O declarație care trebuie să pară o batjocură pentru părinții băiatului care a murit.

Situația este, de asemenea, „foarte stresantă” pentru clientul ei, a continuat avocatul: „El este separat de ceilalți deținuți, are voie doar o oră de relaxare pe zi și este foarte îngrijorat pentru familia sa”.

Vizează destabilizarea societăților occidentale prin violență contra copiilor

Dovezile împotriva celor din rețeaua „764” sunt, însă, copleșitoare. Shahriar J. este suspectat că ar fi comis peste 100 de infracțiuni sub pseudonimul „Tigrul Alb”.

Rețeaua 764 îi ține ocupați pe anchetatori din întreaga lume. Potrivit Biroului Federal de Investigații al SUA (FBI), sunt peste 500 de membri în întreaga lume, inclusiv în România, care încearcă să destabilizeze societățile occidentale prin violență împotriva copiilor și animalelor.

Membrii îi venerează în egală măsură pe Adolf Hitler și gruparea teroristă Statul Islamic, conform documentelor obținute de Bild.

Fondatorii au dezvoltat o strategie specifică pentru a obține controlul asupra minorilor: autorii violenței cu caracter sexual îi tranformă pe minori în „dependenți”. Ulterior, după ce copiii minorii au fost „supuși”, agresorii insistă să facă fotografii nud și îi încurajează să se autovătămeze sau să își ia viața.

Creată din plictiseală, în pandemie, de un student bogat

CVLT a fost creată în 2019 de imigrantul indian Rohan Rane, un student de top la o școală de afaceri, pe atunci în vârstă de 23 de ani, care locuia în Antibes, Franța, din 2016.

Fiul de bogătași, el se plictisea din cauza carantinei cauzate de COVID-19, așa că a decis să-și creeze propria comunitate, pe Discord, pentru a discuta cu adepți ai diverselor ideologii extremă dreaptă.

Rohan a început apoi să atragă minore din întreaga lume pentru a se alătura comunității sale și a discuta cu el și cu membrii CVLT.

În cele din urmă, a reușit să le convingă să-i trimită fotografii nud și le-a folosit pentru a le face să se autovătămeze, inclusiv să se sinucidă, înainte de a fi arestat în 2021.







