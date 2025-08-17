Avertisment de la Ordinul Arhitecților

La începutul anului, Ordinul Arhitecților atrăgea atenția că degradarea clădirilor care compun fosta școală de meserii a ajuns într-un punct de unde în curând nu se vor mai putea reface elementele originale și se va pierde această filă din istoria Capitalei. Fosta unitate de învățământ a fost înscrisă în lista monumentelor istorice din 1991-1992, dar conform Legii 422/2001, „declasarea monumentelor istorice poate fi declanșată din oficiu” prin „dispariţia monumentului istoric”.

Conform locuitorilor din zonă, clădirile au început să fie ocupate ilegal de consumatori de droguri și de oameni ai străzii. Atacul asupra integrității sale este unul constant, doar în ultimul an fiind inițiate cinci incendii, suspectându-se că acestea sunt puse cu intenție, pentru a distruge acoperișul și a șubrezi structura.

În ciuda amenzilor date de autoritățile locale, zona a devenit un adevărat focar de infecție, cu gunoaie depozitate în mormane, deșeuri din construcții și piese arhitecturale desprinzându-se periculos de clădire, în timp ce gardul masiv stă înclinat și se poate prăbuși în orice moment peste pietonii care merg pe trotuarul de pe Calea Dudești. Însă vechea clădire a fost atât de bine construită, încât nu vrea să cedeze în fața încercărilor de distrugere, încă fiind vizibile elemente frumoase în zona porții de intrare sau pe pereții deteriorați.

Școala a fost înființată în 1899

Școala „Ciocanul” este reprezentativă pentru cartierul Dudești, pentru istoria învățământului din București și din România, dar și pentru comunitatea evreiască din țara noastră. Unitatea de învățământ a fost înființată în anul 1899, la inițiativa industriașului Adolf Salomon, care a atras ulterior în comitetul școlii pe cei mai cunoscuți industriași și comercianți de origine evreiască din București, precum Orenstein, Prager, Blank, Halfon sau Focșăneanu. Școala avea secțiunile de mecanică, lăcătușerie, tinichigerie, electrotehnică, instalații de calorifere, devenind o școală profesională respectabilă, cu diplome recunoscute în străinătate.

Adiacent a funcționat clubul de fotbal Ciocanul (Maccabi) București, între 1919 și 1948. Acesta avea culorile roșu și albastru și un stadion aflat pe locul unor blocuri de pe Bulevardul Burebista. Echipa a fost antrenată de celebrul Bela Guttman, iar printre jucători s-au aflat Angelo Niculescu, Iuliu Farkaș, Carol Bartha, Caius Novac, Gheorghe Constantinescu, Ion Șiclovan sau Samuel Zauber, ultimul fiind portarul României la Campionatul Mondial de fotbal din 1930 și primul fotbalist de origine evreiască ce a participat la o asemenea competiție. „Ciocanul” a fost desființat în 1948, intrând în administrarea Ministerului de Interne și devenind Dinamo A București.

