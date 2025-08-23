Prețurile pentru călătoriile combinate cu metroul și transportul de suprafață vor crește cu 40%. O călătorie simplă va costa 7 lei, în loc de 5 lei, iar pachetul de 10 călătorii va ajunge la 59 de lei, de la 45 de lei. Abonamentele metropolitane comune vor suferi și ele majorări, ajungând la 160 lei, de la 140 lei.

Aceste modificări vor afecta semnificativ bugetul celor care folosesc frecvent transportul public în București. Prețurile pentru transportul exclusiv de suprafață rămân momentan neschimbate, dar există un proiect în analiză pentru majorarea și a acestor tarife.

La începutul anului, abonamentul lunar pentru metrou a crescut deja de la 80 la 100 lei. Aceste noi majorări vin ca o continuare a tendinței de creștere a costurilor în transportul public din Capitală.

Autoritățile analizează posibilitatea unor creșteri de preț și pentru transportul exclusiv de suprafață. Un proiect în acest sens urmează să fie prezentat Consiliului General al Municipiului București.

Ultima dată, călătoria cu metroul s-a scumpit la 1 ianuarie 2025, adică acum jumătate de an, de la 3 lei la 5 lei. Atunci s-au modificat doar prețurile biletelor valabile exclusiv pentru metrou.

Libertatea a fost prima publicație care a semnalat următoarele scumpirile la transportul public din București, încă din 31 iulie 2025.

