Noul șef al DGASPC Giurgiu și-a găsit maşina ciuruită, iar camerele video nu mai funcționează

„Mi-am găsit maşina ciuruită. Poate unii ar vedea asta ca un avertisment, însă pentru mine nu este decât o motivaţie suplimentară de a continua reforma la DGASPC Giurgiu. Obstacolele nu fac decât să îmi întărească determinarea”, a scris Vişinel Bălan pe Facebook.

Așa arată găurile găsite de șeful DGASPC Giurgiu pe mașină

Fostul vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii (ANPDCA) a adăugat că a aflat de la paznici că nu funcționează camerele video de supraveghere din zona unde parchează de două săptămâni.

„Aşadar, identificarea celor responsabili va fi mai dificilă, dar nu imposibilă. Celor care cred că astfel de tactici mă vor descuraja, le spun doar atât: v-aţi înşelat. Asemenea provocări mă fac doar mai hotărât să merg înainte. Reforma nu este doar un cuvânt pentru mine; este un angajament pe care mi-l asum cu toată seriozitatea şi pasiunea. Cât despre maşină, va fi reparată”, a completat el.

Vișinel Bălan, fost vicepreşedinte al ANPDCA în perioada 2022-2023, a devenit noul director general al DGASPC Giurgiu la începutul lunii iunie.

