Prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, au participat la verificarea progresului construcției Autostrăzii Moldovei. Cristian Pistol a declarat: „Sunt șanse reale ca anul acesta să deschidem circulația cel puțin până la Adjud (50 km)”.

Finalizarea la timp a acestui tronson de 96 km este crucială pentru conectivitatea regională și dezvoltarea economică a Moldovei. Acesta face parte din coridorul 9 Pan-european.

Lucrările sunt finanțate prin PNRR și executate de constructorul român UMB. Se estimează că în 2026, va fi posibilă circulația pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 km (A7-A3).

Primul „Refugiu de Speranță” a ajuns în Munții Bucegi, pe traseul spre Vârful Omu: ce condiții vor găsi cei care au nevoie de ajutor

Primul „Refugiu de Speranță" a ajuns în Munții Bucegi, pe traseul spre Vârful Omu: ce condiții vor găsi cei care au nevoie de ajutor
Știri România 14:13
Primul „Refugiu de Speranță” a ajuns în Munții Bucegi, pe traseul spre Vârful Omu: ce condiții vor găsi cei care au nevoie de ajutor
