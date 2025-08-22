Prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, au participat la verificarea progresului construcției Autostrăzii Moldovei. Cristian Pistol a declarat: „Sunt șanse reale ca anul acesta să deschidem circulația cel puțin până la Adjud (50 km)”.

Finalizarea la timp a acestui tronson de 96 km este crucială pentru conectivitatea regională și dezvoltarea economică a Moldovei. Acesta face parte din coridorul 9 Pan-european.

Lucrările sunt finanțate prin PNRR și executate de constructorul român UMB. Se estimează că în 2026, va fi posibilă circulația pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 km (A7-A3).

