Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila (UDMR), a declarat marți, 13 octombrie, că Guvernul Luca Niculescu trebuie să treacă de votul Parlamentului pentru că România nu are guvern cu puteri depline de 5 luni.

Cseke Attila: „Din punctul de vedere al UDMR, Guvernul Luca Niculescu trebuie învestit”

„Din punctul meu de vedere, al ministrului Sănătăţii, interimar, din punctul de vedere al UDMR, Guvernul Luca Niculescu trebuie învestit. Și ca să avem un guvern, că acest interimat s-a lungit foarte mult, şi pentru ca această rectificare bugetară pe partea de Sănătate, unde stringenţa este destul de ridicată, să fie rezolvată”, a spus ministrul UDMR al Sănătății într-o conferință de presă, conform news.ro.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

El a vorbit și despre faptul că este nevoie de o rectificare bugetară, ceea ce doar un Guvern cu puteri depline poate: „Nu s-a întâmplat până acum în România, din câte ştiu eu, să existe un alt mecanism de rectificare bugetară. Nici nu recomand pentru că la nivel guvernamental se cunosc cifrele, datele, informaţiile din toate sistemele şi ele pot fi corelate şi coagulate într-un proiect. Sigur că Parlamentul este important, aceste ordonanţe de rectificare intră în Parlament după aceea la aprobare”.

„Soluţia corectă şi rapidă este un guvern învestit, Guvernul Luca Niculescu şi apoi rectificarea bugetară cât mai rapid posibil. Nu cred că ar dura foarte mult după învestirea unui guvern”, a conchis Cseke Attila.

O părere similară a avut și Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Mai mult, în urmă cu câteva ore, și PNL a transmis, prin vocea președintelui partidului, Ilie Bolojan, că acceptă să susțină Guvernul Luca Niculescu timp de 6 luni, perioadă în care „nu vom vota nicio moțiune de cenzură”.

De asemenea, ziua precedentă, și președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut un apel la partidele politice, cu trimitere la PNL și UDMR, să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru 6 luni, iar în primăvara viitoare să se facă o evaluare.

Luca Niculescu vrea să vină pe 15 octombrie în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu, care este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE, are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El a spus foarte clar că își dorește ca acest lucru să se întâmple pe 15 octombrie.

Pe 8 octombrie, premierul desemnat a purtat primele negocieri pentru formarea noului Guvern: mai întâi cu PSD, apoi cu PNL și în final cu UDMR. Niciunul dintre cele trei partide nu a spus că nu va vota Guvernul Luca Niculescu în Parlament, dar au fost puse condiții.