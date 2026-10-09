Kelemen Hunor a dat verdictul despre Guvernul Luca Niculescu: „Am vorbit şi cu Sorin Grindeanu, şi cu Ilie Bolojan”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că premierul desemnat, Luca Niculescu, are 80% şanse să formeze un Guvern care să treacă de votul Parlamentului. Un argument este că „nu a făcut declaraţii contondente nici la adresa unora, nici la adresa celorlalţi”, iar din discuțiile cu Grindeanu și Bolojan, Hunor crede că „se poate”.

„Luca Niculescu are capacitatea de a dialoga. Asta a făcut-o în toată viaţa lui şi când era în presă: te întreba, te asculta, căuta răspunsuri la toate întrebările posibile. De când e diplomat asta face, în negocierile cu OECD, asta a făcut. De aceea eu cred că ceea ce n-au reuşit alţii el va reuşi. Că nu a făcut declaraţii contondente nici la adresa unora, nici la adresa celorlalţi. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că are şanse reale. Aş merge să spun 80%, să cristalizeze o majoritate”, a spus Kelemen Hunor joi, 8 octombrie, la Antena 3.

„Până când nu se închid discuţiile, n-aş vrea să merg mai departe. Dar am vorbit eu şi cu Sorin Grindeanu în aceste zile, am vorbit şi cu Ilie Bolojan, am vorbit şi cu Luca Niculescu, eu cred că se poate”, a adăugat președintele UDMR.

El a precizat că guvernul lui Niculescu poate fi susținut de principalele partide politice pro-occidentale în baza unei colaborări parlamentare pe proiectele cele mai importante.

De asemenea, Kelemen Hunor a subliniat că nu vrea ca soarta României să fie în mâinile partidului condus de George Simion. Nu „dăm soarta ţării în mâna partidului AUR, în care eu nu am încredere”, a completat președintele UDMR.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE.